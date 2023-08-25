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        Rize'de sağanak sel ve heyelana neden oldu; 1 ev yıkıldı, 8 ev boşaltıldı (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 13:28 Güncelleme: 25.08.2023 - 13:29
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        Rize'de sağanak sel ve heyelana neden oldu; 1 ev yıkıldı, 8 ev boşaltıldı (4)
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        AYNI YOL, 2 YIL ÖNCE DE ÇÖKMÜŞTÜ

        Rize'de etkili olan sağanak sonrası göçük yaşanan Güneysu-Rize kara yolunda 2 yıl önce de çökme yaşandığı ortaya çıktı. İlçede 14 Temmuz 2021'de, saatte metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 2 kişinin öldüğü sel ve heyelanda, bugün göçük yaşanan yolun 4 kilometre ilerisinde, Rize-Güneysu kara yolunda yaklaşık 4 metre derinlik ve 5 metre genişliğinde çukur oluşmuştu. (DHA)

        Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/ RİZE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN

        2023-08-25 13:27:36

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