Rize'de sağanak sel ve heyelana neden oldu; 1 ev yıkıldı, 8 ev boşaltıldı (4)
AYNI YOL, 2 YIL ÖNCE DE ÇÖKMÜŞTÜ
Rize'de etkili olan sağanak sonrası göçük yaşanan Güneysu-Rize kara yolunda 2 yıl önce de çökme yaşandığı ortaya çıktı. İlçede 14 Temmuz 2021'de, saatte metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 2 kişinin öldüğü sel ve heyelanda, bugün göçük yaşanan yolun 4 kilometre ilerisinde, Rize-Güneysu kara yolunda yaklaşık 4 metre derinlik ve 5 metre genişliğinde çukur oluşmuştu. (DHA)
Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/ RİZE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN
2023-08-25 13:27:36