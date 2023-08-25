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        Rize'de sağanak sel ve heyelana neden oldu; 1 ev yıkıldı, 8 ev boşaltıldı (5)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 14:37 Güncelleme: 25.08.2023 - 14:38
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        Rize'de sağanak sel ve heyelana neden oldu; 1 ev yıkıldı, 8 ev boşaltıldı (5)
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        METREKAREYE 200 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sağanak sonrası sel ve heyelanların meydana geldiği bölgede incelemede bulundu. Son duruma ilişkin bilgi veren Vali Boydaş, "Dün geceden itibaren Çayeli ve Güneysu´da etkili olan bir yağış yaşıyoruz. 24 saatte düşen yağış, yer yer 200 kilogramın üzerinde. Birtakım çökmeler ve bazı yerlerde heyelanlar meydana geldi. Olayın ilk saatlerinden beri AFAD, jandarma, DSİ, kara yolları il özel idare ekipleri belediyenin olduğu bölgelerde belediye ekiplerimiz sahadalar. Çayeli tarafında tedbirden boşalttığımız evler var. Metruk bir evde çökme meydana geldi. Can kaybımız ve yaralımız yok. Hasar tespitleri yapmaya başladık" dedi.

        `DENİZ SUYI SICAKLIĞI YÜKSEK´

        Yağışın akşam saatlerine kadar süreceğini aktaran Vali Baydaş, "Can kaybı olmamasına seviniyoruz. Geriye kalan bütün tespit ve yapım onarım işleri de süratle tamamlanacak. Buradaki yolda bir çökme var. Tek taraflı olarak yolu çöktüğü andan itibaren veriyoruz. Gerekli incelemeyi yaptılar, su seviyesini tamamlandıktan sonra buradaki çalışmayı yapıp yolu açacağız. Geçmiş olsun; olağanüstü bir uyarı yok ama deniz suyu sıcaklığı yüksek, deniz suyu sıcaklığından da kaynaklı yoğunlaşma fazla. Akşam zaman zaman sürecek, ancak bu şiddette bir uyarı yok. Dere kenarlarında olan vatandaş ve iş makinelerinin dikkatli olmasını sağlayacağız" diye konuştu.

        GüneysuRize kara yolunda meydana gelen göçük dron ile havadan görüntülendi.  (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİNMehmet Can PEÇE

        2023-08-25 14:36:05

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