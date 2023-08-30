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        Rizesporlu Zeqiri: Süper Lig'de maçlar çok zor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 19:14 Güncelleme: 30.08.2023 - 19:15
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        Rizesporlu Zeqiri: Süper Lig'de maçlar çok zor
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        Mehmet Can PEÇE / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor'un Kosovalı genç kanat oyuncusu Altin Zeqiri, "Süper Lig'de maçlar çok zor ama biz bu maçı da kazanmak için çıkacağız ve umarım 3 puanı alırız" dedi.

        Süper Lig´in 5'inci haftasında, 1 Eylül Cuma günü saat 21.00'da Fatih Karagümrük ile evinde karşı karşıya gelecek olan olan Çaykur Rizespor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüyor. Anterenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizesporlu Altin Zeqiri, "Burada 3 haftadır yaptığımız antrenmanlar olsun, oynadığımız maçlar olsun çok büyük keyif alarak çalışıyoruz. Umarım böyle devam eder. Süper Lig'de maçlar çok zor ama biz bu maçı da kazanmak için çıkacağız ve umarım 3 puanı alırız. Süper Lig, büyük isimlerin ve kaliteli takımların bulunduğu, temponun yüksek olduğu bir lig.  İlk 3 maçta ben bunu gördüm. Bireysel anlamda da iyi olduğumu düşünüyorum. Ciddi bir gelişim payı var. Daha iyi performans sergilemek istiyorum. Son 2 maçta 2 topum direkten döndü ama inşallah bir dahaki maçta gol olacak" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Altin Zeqiri'nin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

        2023-08-30 19:13:10

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