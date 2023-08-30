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        Rize'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, 'Bayrak Yürüyüşü' ve 101 havai fişek gösterisi ile kutlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 22:17 Güncelleme: 30.08.2023 - 22:18
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        Rize'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, 'Bayrak Yürüyüşü' ve 101 havai fişek gösterisi ile kutlandı
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        Mehmet Can PEÇE/ RİZE, (DHA)RİZE'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, sahil yolunda düzenlenen `Bayrak Yürüyüşü´ ve 101 adet havai fişek gösterisi ile kutlandı.

        30 Ağustos Zafer Bayramı´nın 101´inci yılı etkinlikleri kentte coşkuyla kutladı. Kentte valilik önünde başlayan kutlamalar, akşam ise sahilde Rize Valiliği öncülüğünde düzenlenen `Bayrak Yürüyüşü´ ile devam etti. Sahilde buluşan 600 kişilik grup ellerinde ve üzerinde giydikleri kırmızı beyaz tişört ile 1 kilometre süren yürüyüş, belediye sosyal tesislerinde sona erdi. Rize Belediyesi Bilgi Evi´nin düzenlediği yaz etkinliklerine katılan grup, yöresel sanatçıların şarkıları ile eğlendi. Kutlamalar, Rize Valiliği´nin 101 adet havai fişek gösterisi ile sona erdi.

        Yürüyüşe katılan Gençlik Spor İl Müdür Vekili Ramazan Öztürk, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bizde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, gençler ve personellerimizle birlikte bu bayrak yürüyüşümüzü organize ettik. Katılım çok güzeldi. Yaklaşık 600´e yakın gencimizle yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. İnsanlarımız, bu bayramlara çok daha duyarlı. Bu zaferlerin nasıl kazanıldığının herkes farkında. Bizde gençlerimize bu duyguyu anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

        20 aylık çocuğu ile yürüyüşe katılan Ulvi Güzel, "Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Bir kurtuluş mücadelesinin sonunda oluşan özgürlükle şu anda yaşıyoruz. Bu sevinç ve mutluğu özgürce evlatlarımıza yaşatıyoruz. Bu durumda bizi çok mutlu ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

        2023-08-30 22:16:39

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