Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: 1-0
RİZE, (DHA)-
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Murat Erdoğan, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Ergin Gözütok
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Olawoyin (Dk. 89 Alikulov), Gustavo (Dk. 76 Faye), Varesanovic (Dk. 82 Garcia), Zeqiri (Dk. 89 Seyfettin Anıl), Benhur Keser
FATİH KARAGÜMRÜK: Dituro Veseli, Ceccherini (Dk. 46 Salih Dursun), Dresevic, Levent Mercan, Feghouli (Dk. 54 Sturaro), Adnan Uğur (Dk. 68 Shukurov), Can Keleş (Dk. 68 Darri), Rohden, Mendes (Dk. 54 Serdar Dursun), Lasagna
GOL: Dk. 45+1 Varesanovic (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Halil İbrahim Pehlivan, Emirhan Topçu, Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor) - Dresevic, Shukurov (Fatih Karagümrük)
Süper Lig´in 4´üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük´ü 1-0 mağlup etti.
16'ncı dakikada Çaykur Rizespor'da Varesanovic, savunma arkasına sarkan Benhur'a pasını aktardı. Kaleciden kurtulan Benhur'un vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
45+1´inci dakikada Çaykur Rizespor´un hızlı gelişen atağında Mithat, ceza yayı üzerindeki Varesanovic´e pasını verdi. Topu karşılayan Varesanovic´in vuruşunda top yerden sekerek ağlara gitti: 1-0.
Ev sahibi ekip ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
52´nci dakikada Çaykur Rizespor´da topla buluşan Gustavo'nun ceza sahasına doğru ortasına Zeqiri vurdu fakat topu kaleci Dituro kurtardı.
59´uncu dakikada Fatih Karagümrük atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Serdar Dursun´un şutu üst direkten dışarı çıktı.
67´nci dakikada topla buluşan Mithat´ın pasını karşılayan Gustavo´nun vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
76´ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Salih Dursun´un vuruşunda top auta çıktı
Karşılaşma Çaykur Rizespor´un 1-0 galibiyetiyle sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez
2023-09-01 23:58:55