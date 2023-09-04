Bakan Uraloğlu: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz (2)

'SON21YILDA YAKLAŞIK 194 MİLYAR DOLAR YATIRIM'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren İyidere Lojistik Limanı şantiyesinde de incelemelerde bulundu. Burada konuşan Uraloğlu Türkiye'nin lojistikte avantajlı bir konumda olduğunu belirterek, "Ülke olarak adeta küresel ölçekte bir lojistik merkeziyiz. Bu potansiyelimizin iyi işlendiği takdirde stratejik bir güce dönüşmesinin yanında, ekonomik kalkınmaya öncülük edeceğine inanıyor ve bugüne kadar da bu doğrultuda, küresel ölçekte yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Son yıllarda ülke içinde çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı sıra, koridorlar oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis etmek üzere de çok ciddi çalışmalar yapmaktayız. Son 21 yılda yaklaşık 194 milyar dolar yatırımla ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, bu ağları genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak önceliklerimiz arasında yer aldı" dedi.

'YÜK TAŞIMACILIĞI ALANINDA YENİ BİR ÇAĞ BAŞLATTI'

Demir yolu projeleriyle yük taşımacılığında yeni bir çağ başlatıldığını aktaran Uraloğlu "Bu çerçevede, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayacak, 'bir kuşak, bir yol projesi'ni ülkemiz açısından çok önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamda Türkiye Azerbaycan ve Gürcistan'ın oluşturduğu iş birliği temelinde hayata geçen Bakü-Tiflis-Kars Demir yolu Hattı üzerinde Bakü'den Kars'a ilk seferini yapan tren, dünya demir yolu taşımacılığına yeni bir yön verdi. 30 Ekim 2017'de faaliyetlerine başlayan bu hat, Asya ve Avrupa arasında demir yolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağ başlattı. Aynı şekilde İstanbul Havalimanımız da hem yolcu hem de hava yolu yük taşımacılığında küresel bir hub oldu. 2023 yılı ilk yarısında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artışla Avrupa'daki en iyi kargo trafiğine sahip ilk 10 havalimanı arasında birinciliği göğüsledi. Yine 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesi ile Filyos Limanı'mız da bu vizyonunun en somut eserlerinden biri oldu" diye konuştu.

'BÜYÜK TONAJLI GEMİLERİN YENİ ADRESİ OLACAK'

Rize İyidere Lojistik Limanı'nın küresel bir lojistik üs olması hedefi için atılmış büyük bir adım olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Doğu Karadeniz bölgesi, Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkasya koridoru üzerindeki konumu ile stratejik öneme sahiptir. Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacaktır. Limanımız; Rize şehir merkezine 20, Trabzon şehir merkezine 50 kilometre mesafededir. Ana mendireği 2 bin 700 metre, tali mendireği ise 470 metre uzunluğunda olacak şekilde inşa edilecektir. Genel kargo, dökme yük, konteyner yükü ve Ro-Ro taşıma olmak üzere yılda toplam 13 milyon ton kapasitesi ile Karadeniz havzasında büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacaktır" dedi.

'2026 YILI İÇERİSİNDE PROJEMİZİ FAALİYETE GEÇİRECEĞİZ'

Uraloğlu, şöyle devam etti: