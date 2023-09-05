Abdulhamit Gül: Türkiye'nin sivil ve demokratik anayasa yapma ödevi var AKPartiGrup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Tüm siyasi partilere çağrıda bulunuyorum. Hangi parti olursa olsun, Türkiye'nin sivil ve demokratik anayasa yapma gibi bir ödevi vardır. Bütün siyasi partilere bu, sorumluluktur. Milletimizin beklentisi bu yöndedir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili, Gaziantep Milletvekili ve eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Rize'de düzenlenen '2023 Şehir Buluşmaları' programına katıldı. Gazetecilere açıklama yapan Gül, Türkiye'nin dış politika arenasında güçlü şekilde sesini yükselteceğini dile getirerek, "Türkiye'de seçim öncesinde yaşanan tartışmalar, özellikle seçim sonrası yaşanan tartışmalar, esasen ortada sadece fiziken bir masanın olduğu, ruhen masanın etrafında kimsenin olmadığını gördüğü bir tablo var. Bugün muhalefetin tabanı dahi, 'İyi ki Recep Tayyip Erdoğan kazanmış, iyi ki AK Parti kazanmış, Cumhur İttifakı kazanmış' noktasında bir yaklaşım içerisinde, 'İyi ki Tayyip Erdoğan başımızda, Allah memleketi korumuş, iyi ki Tayyip Erdoğan kazanmış' noktasında. Bu tabii milletimizin basiretiyle ve güçlü kararlılığıyla, verdiği güçlü destekle, hamdolsun Türkiye Yüzyılı'nı kurma kararlılığını ortaya koymuştur" dedi.

'DIŞ POLİTİKADA TÜRKİYE'NİN İTİBARI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya temaslarına da değinen Gül, "Dış politikada Türkiye'nin itibarını daha güçlü yapacak çalışmalarını daha büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız dün Soçi'deydi. Bugün hem batıyla hem doğuyla hem Amerika'yla hem Rusya'yla ve Avrupa'yla görüşebilen dünyada tek lider. Dünyanın daha adil olması, dünyadaki tüm mazlumların, ezilenlerin hamisi olmak adına, dış politikada ülkemizin, vatandaşımızın itibarını korumak adına çok kararlı şahsi bir dış politika liderliği izlenmekte. Önümüzdeki dönemlerde Türkiye, hem bölgesel hem de küresel bir lider olarak, yine dış politika arenasında çok güçlü bir şekilde sesini yine yükseltecektir. Bu konuda politikalarını sürdürecektir" diye konuştu.

'ÖZGÜRLÜKLER YÜZYILI'

Tüm siyasi partilere anayasa çağrısında bulunan Gül, şöyle konuştu: