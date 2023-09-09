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        Rizesporlu Gustavo Sauer: Konya'ya galibiyet için gideceğiz

        ÇaykurRizespor´unBrezilyalı oyuncusu Gustavo Sauer, "Süper Lig´de şu ana kadar gördüğüm kadarıyla tüm takımlar güçlü. Zorlu bir karşılaşma olacak. Takımımızın iyi bir gidişatı var ve bunu sürdürmek için Konya´ya galibiyet hedefiyle gideceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 17:34 Güncelleme: 09.09.2023 - 17:38
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        Rizesporlu Gustavo Sauer: Konya'ya galibiyet için gideceğiz
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        Süper Lig´in 5´inci haftasında 16 Eylül Cumartesi günü saat 17.00´de deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, kısa pas, kondisyon ve taktik çalışması ile sona erdi.

        "KONYA´YA GALİBİYET İÇİN GİDECEĞİZ"

        Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rizesporlu Gustavo Sauer, Konyaspor maçı ile ilgi değerlendirmelerde bulundu. Sauer, "Bu zamanlar siz de biliyorsunuz ufak bir sezon öncesi kampı gibi oluyor. Şu an o dönemdeyiz. İyi çalışıyoruz, iyi çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalışmaların meyvesini de önümüzdeki oynayacağımız Konyaspor maçında alacağımızı düşünüyorum. Süper Lig´de şu ana kadar gördüğüm kadarıyla tüm takımlar güçlü. Zorlu bir karşılaşma olacak. Takımımızın iyi bir gidişatı var ve bunu sürdürmek için Konya´ya galibiyet hedefiyle gideceğiz. Bence Rizespor bu sene çok iyi bir takım kurdu. Şu an başına da çok iyi bir hocası var. Başarıların devamını getirebilirse, bizi çok güzel bir sezon bekliyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        "NEDEN TÜRKİYE'YE GİDİYORSUN DİYE SORDULAR"

        Transfer süreci hakkına bilgiler veren Brezilyalı oyuncu Gustavo Sauer, "Buraya gelmemle ilgili rahatlıkla şunu söyleyebilirim; Buraya gelmeden önce ben Brezilya Ligi´nde açık ara lider bir takımda oynuyordum. Bana neden Türkiye gidiyorsun diye sordular? Gelmeden önce Türkiye´de oynayan birçok Brezilyalı oyuncu ile irtibata geçtim ve onlardan çok güzel şeyler duydum. Burada çok güzel işler başarabileceğimi bana söylediler. Kariyerim için çok iyi olacağını düşündüm ve buraya gelme kararı verdim" şeklinde konuştu.

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