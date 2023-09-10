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        (ÖZEL) Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut: Lige verilen arayı kampla değerlendireceğiz

        SüperLig´demilli arayı değerlendirmek için Ankara´da kampa girip, Ankaragücü ile hazırlık maçı yapacak aykur Rizespor´un teknik direktörü İlhan Palut, "Milli maçtan dolayı lige verilen arayı kampla değerlendireceğiz. Hem oyuncularımız maç ritmini korumak hem de çok şans veremediğimiz oyuncularımızı değerlendirmek adına önemli bir maç olacak" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 14:12 Güncelleme: 10.09.2023 - 14:13
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        (ÖZEL) Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut: Lige verilen arayı kampla değerlendireceğiz
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