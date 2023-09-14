Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığında 4 derece artış

        RİZE'dekiRecepTayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden bilim insanları, Karadeniz'deki deniz suyu yüzey sıcaklıklarında; son 50 yılın en yüksek değerlerine ulaşıldığını, ağustos ayı ortalaması 24 santigrat olan deniz suyu sıcaklığının 4 derece artarak, 28'e çıktığını tespit etti. Prof. Dr. Ertuğrul Ağırbaş, "Bu durum, deniz suyu sıcaklığını mevsim normallerine hala dönmediğinin bir göstergesidir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 10:22 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığında 4 derece artış
        ABONE OL
        ABONE OL

        Küresel iklim değişikliğine bağlı hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, Karadeniz'de deniz suyu yüzey sıcaklıklarının artmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre; 1979 yılında ölçülen ortalama deniz suyu sıcaklığı 15,1 santigrat derece iken, 2022 yılında 16,3 santigrat derecelere yükseldi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyelerinin Karadeniz'de yürüttükleri izleme çalışmalarında; deniz suyu sıcaklığının 1970-2022 yılları arasındaki ağustos ayı ortalaması 24,3 santigrat derece olurken, 2023 yılı ağustos ayı deniz suyu sıcaklığının 25 ile 28 santigrat derecelere ulaştığı gözlemlendi.

        'ŞU AN HALA 25 SANTİGRAT DERECELERDE'

        RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Ağırbaş, "Deniz suyu sıcaklıklarının temmuz ayında olduğu gibi ağustos ayında da yüksek çıkacağını tahmin etmiştik. Gelinen noktaya baktığımız zaman; bunu uluslararası meteoroloji örgütleri ve hava tahmin istasyonları da benzer ölçüde veriler ortaya koydu. En son paylaşımlardaki verilerle kendi sahadaki ölçümlerimizi karşılaştırdığımızda; ağustos ayında da sıcaklıklar maalesef ortalamanın üzerinde seyretti. Son 50 yılın ağustos ayına baktığımızda, deniz suyu yüzey sıcaklıkları 24 santigrat derecelerde ama şu an hala 25 santigrat derecelerde" dedi.

        SICAK DENİZ, BİYOÇEŞİTLİLİĞİ DE ETKİLİYOR

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Hapishaneden kaçan mahkum günler sonra yakalandı
        Hapishaneden kaçan mahkum günler sonra yakalandı
        Kamyon park halinde, Salih 8 yaşındaydı! Ölümle biten oyun!
        Kamyon park halinde, Salih 8 yaşındaydı! Ölümle biten oyun!
        Çin Savunma Bakanı nerede?
        Çin Savunma Bakanı nerede?
        Herkesin başına gelebilir! Ölüm nedeni: 1 tuğla!
        Herkesin başına gelebilir! Ölüm nedeni: 1 tuğla!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
        KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede sağanak!
        Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede sağanak!
        6 numara müjdesi!
        6 numara müjdesi!
        "Evlilik bana yasak"
        "Evlilik bana yasak"
        Lüks yolcu gemisi kurtarılmayı bekliyor
        Lüks yolcu gemisi kurtarılmayı bekliyor
        Rusya ve Ukrayna'ya yeni büyükelçiler atandı
        Rusya ve Ukrayna'ya yeni büyükelçiler atandı
        Avrupa Parlamentosu'nun 'Türkiye' raporuna Dışişleri'nden tepki
        Avrupa Parlamentosu'nun 'Türkiye' raporuna Dışişleri'nden tepki
        Bakan Fidan'dan kritik açıklamalar
        Bakan Fidan'dan kritik açıklamalar
        Teknoloji şirketi halka açılıyor
        Teknoloji şirketi halka açılıyor

        Benzer Haberler

        (ÖZEL) İlhan Palut: Mücadelemizi her zaman yukarı çıkarmamız gerekiyor
        (ÖZEL) İlhan Palut: Mücadelemizi her zaman yukarı çıkarmamız gerekiyor
        Rize Çayeli açıklarındaki petrol potansiyelinin belirlenmesi için örnekler...
        Rize Çayeli açıklarındaki petrol potansiyelinin belirlenmesi için örnekler...
        Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Rize'de asayiş uygulamaları
        Rize'de asayiş uygulamaları
        Suda `yanlış depolama´ tehlikesi
        Suda `yanlış depolama´ tehlikesi
        Çaykur Rizespor, Danimarkalı oyuncu Casper Höjer'i kadrosuna kattı
        Çaykur Rizespor, Danimarkalı oyuncu Casper Höjer'i kadrosuna kattı