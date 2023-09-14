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        Çaykur Rizespor, Gaich ile Shelvey'yi transfer etti

        SüperLig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Arjantinli forvet Adolfo Gaich ile deneyimli orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey´i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 23:21 Güncelleme: 14.09.2023 - 23:25
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        Çaykur Rizespor, Gaich ile Shelvey'yi transfer etti
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        Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transfer döneminin son anlarında çalışmalarını hızlandırdı. Yeşil-mavili ekip, CSKA Moskova takımında forma giyen 24 yaşındaki Arjantinli milli hücum oyuncusu Adolfo Gaich ile Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen 31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey´i 1 yıllığına transfer etti. Sağlık kontrolünden geçen futbolcular imza töreni sonra Ankara´da kampta olan takıma katıldı.

        DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

        2023-09-14 23:20:06

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