Rize'de 'endoskopik ultrasonografi cihazı' eğitimi verilirken hastalara da teşhis koyuldu

RİZE´deRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı ve Türk Gastroenteroloji Derneği'nin ortaklaşa düzenlendiği, `Gastroenterologlar İçin Temel Abdominal Ultrasonografi´ eğitimi yapıldı. Hastalar üzerinde gerçekleştirilen eğitimde alanında uzman gastroentologlar, cihaz ile ilgili eğitim verirken, oluşturulan hekim heyeti ile hastaların teşhis ve tedavilerine de karar verildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Gastroentoloji Bilim Dalı ve Türk Gastroentoloji Derneği tarafından `TGD Okulları Rize Akademisi Gelişim: A´dan Z´ye Endoskopik Ultrasonografi (EUS)´ etkinliğinin gerçekleştirildi. Bir otelde gerçekleşen etkinlik sonrası, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde katılımcı hekimlere Abdominal Ultrasonagrafi eğitimi yapıldı. Özel bir cihazla görüntülenmesi yapılan hastalara alanında uzman hekimler tarafından eğitim yapılırken, teşhis koyuldu.

`EN ZOR İŞLEMLERİN HEPSİNİ TÜRKİYE´DE YAPABİLME KAPASİTEMİZ VAR´

Türk Gastroentoloji Derneği´nin asıl amacının eğitim olduğunu aktaran Dokuz Eylül Ünivesitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müjde Soytürk, "İki gün boyunca eğitimlerim devam ediliyor. Canlı vakalar üzerinde bugün çok büyük işlemler yapıldı. Bilinen normal metotlarla teşhisi koyulmamış olgulara teşhis koyuldu. Hastalar için büyük fayda sağladığımızı düşünüyorum. Bunun yanında ayrıca burada genç gastroentologlar, tecrübeli gastroentologlarla birlikte eğitim gerçekleştirdi. Ülkemizde daha iyi nasıl gastroentologlar yetiştirebiliriz bunu için çalışıyoruz. Şuna inanın, gastroentologlarımız dünyada boy ölçüşebilecek düzeydedir. Dünyada yapılan en zor işlemlerin hepsini Türkiye´de yapabilme kapasitemiz vardı" diye konuştu.

'BURADA BİRÇOK KAZANIMIMIZ VAR'

Bu ekinliklerle üniversiteyi tanıtıp, hastaların ülkenin iyi hekimleri tarafından tedavi olabildiğini belirten RTÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da "İlimizde Hastanemize kazandırdığımız, endoskopik ultrasonrafi cihazı konusunda alanında duaayen hocalarımız şu an Rize´de. Buradaki amaç, cihazı kullanma potansiyeline sahip bir hekim eğitim anlamında 14 yılını geçirmiş demektir. Bu zorlu bir eğitim. Buradaki hekimlerimiz genç akademisyenlere de cihazı kullanmada deneyimlerini paylaşıyorlar. Öncelikle teorik eğitim verildi. Şu anda da bu cihazı kullanmaya ihtiyaç duyduğumuz hastalarımızla ilgili hocalarımız tarafından muayene edilip tanıları koyuluyor. Bir diğer taraftan canlı yayınla diğer hocalarımızla paylaşılan görüntülerle sonrası bir konsey oluşturuluyor. Burada birçok kazanamımız . Bu hocalarımız hem şehrimizi hem üniversitemizi tanıyor. Üniversitemiz bilim, hastaya bakımı ve her türlü iş birliğini teşvik ediyor. Biz de genç akademisyenlerin yolunu açtığımızı buradaki hocalarımıza göstermiş olup, üniversitemizin tanıtımını yapıyoruz. Bir taraftan da, hastalarımız bu cihaz nedeniyle başka hastaneleri gitmek zorunda kalacaklardı. Şu an hastalarımız yerinde tatil gününde, işlemleri en yetkin kişiler tarafından ücretsiz olarak yapılıyor. Bu da bizim için büyük bir kazanım" dedi.

'HASTALARIMIZN TEŞHİS VE TANILARI İLE İLGİLİ CİDDİ BİR KONSEY YAPILDI'

Eğitimin çok faydalı geçtiğini belirten RTÜ İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Remzi Adnan Akdoğan ise "Bu çalışma yaptığımız cihaz endoskopik ulstrasografi, insanların içini görüntülemeye yarıyor. Bu cihaza ilave olarak ultrasyon dediğimiz. İnsan vücudunun dışından yaptığımız bir tetkiki insan vücudunun içinden yapmamıza imkan veriyor. Uzun zamandır ülkemizin çeşitli ve ileri merkezlerinden yaygın olarak kullanılan bir cihaz. Bunun sahaya yayılması zaman alıyor. Yaklaşık bir yıldır hastanemizde bu cihazı kullanıyoruz. Burada yapmış olduğumuz organizasyonda Türkiye´den, bu işin ileri derece eğitimi almış 50 hocamızın da aralarında bulunduğu toplam 100 katılımcı hocamızla diğer gastroentoloji uzmanına eğitim veriyorlar. Oldukça faydalı geçti. Ayrıca buradaki hastalarımızın teşhis ve tanıları ile ilgili ciddi bir konsey yapıldı. Hastalar için en iyi tedavi metodu hangisi olduğun karar verildi" diye konuştu.