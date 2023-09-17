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        Rize'de 2 katlı ahşap ev yandı

        RİZE´ninÇayeli ilçesinde iki katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 17:29 Güncelleme: 17.09.2023 - 17:30
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        Rize'de 2 katlı ahşap ev yandı
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        RİZE´ninÇayeli ilçesinde iki katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        İlçenin Büyükköy beldesine bağlı Derecik köyünde dün akşam saatlerinde Recep İpek´e ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında, alevler kısa sürede tüm evi kapladı. Yangını gören köylüler, alevlere bahçe hortumu ve kovalarla taşıdıkları suyla müdahale etti. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangın anında evde kimsenin bulunmadığı ev kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.

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