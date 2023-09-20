Gürcistan'da, Türk TIR şoförü kazada yaşamını yitirdi

GÜRCİSTAN´daönündeki TIR´a çarpıp alev alan TIR´ın şoförü Naci Altıparmak (52), yaşamını yitirdi.

Gürcistan´ın Kutaisi şehrinde dün Naci Altıparmak idaresindeki TIR, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile Altıparmak´ın bulunduğu TIR alev aldı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının söndürüldüğü TIR'dan ağır yaralı çıkarılan Altıparmak, ambulansla hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altıparmak´ın cenazesi Rize´den gelen yakınlarına teslim edildi.