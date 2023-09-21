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        Rize´de uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

        RİZE´depolisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 25 şüpheliden 8'i, tutuklandı. Baskın anları, polis kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 12:33 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:35
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        Rize´de uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama
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        RİZE´depolisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 25 şüpheliden 8'i, tutuklandı. Baskın anları, polis kamerasına yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce teknik ve fiziki takibe aldığı uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 46 ekip ve 155 polisin katıldığı, 1 insansız hava aracı ve 4 narkotik köpeğinin kullanıldığı operasyonda, 25 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 268,81 gram esrar, 95,41 gram bozai, 21 kenevir bitkisi, 6 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliden M.T., B.M., R.Ö., S.B., H.O.Y., Y.E.A., K.G., L.A., tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskın, polis kamerasına yansıdı.

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