Çaykur Rizespor - Sivasspor: 1-1
STAT:Çaykur Didi
HAKEMLER: Burak Pakkan, Candaş Elbil, Hakan Karabalcık
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Muhammet Taha, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Mithat (Dk. 77 Laine), Olawoyin (Dk 46 Shelvey), Gustavo, Varesanovic, Zeqiri(Dk. 46 Benhur), Gaich(Dk. 62 Minchev)
SİVASSPOR: Ali- Burak (Dk. 81 Musa), Appindangoye, Caner, Uğur, Saiz (Dk.81 Kvet), Yunus (Dk. 83 Keita), Charisis, Emrah (Dk. 66 Murat), Barrow, Manaj (Dk.81 Koita)
GOLLER: Dk. 35 Varesanovic (Çaykur Rizespor) - Dk. 7 Saiz (Sivasspor)
SARI KARTLAR: Varesanovic, Mocsi, Mithat, Taha, Emirhan, Gökhan, Benhur (Çaykur Rizespor)- Manaj, Charsıs, Caner(Sivasspor)
Çaykur Rizespor, Süper Lig´in 6´ncı haftasında konuk ettiği Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
7´nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına kadar topu sürükleyen Burak´ın yerden pasında penaltı noktasında topla buluşan Saiz´in şutunda top ağalara gitti: 0-1.
10´uncu dakikada Zeqiri´nin sol kanattan ceza sahası içerisine havadan gönderdiği topa gelişen vuran Varesanovic´in şutunda top dışarı çıktı.
35'inci dakikada ev sahibi ekip skoru eşitledi. Olawoyın´ın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Varesanovıc´in gelişine şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.
38´inci dakikada Barrow´un derinlemesine pasında topla buluşan Manaj´ın şutun top auta çıktı.
40´ıncı dakikada rakibin hatalı pasında topla buluşan Varesanovic´in ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
79´uncu dakikada Çaykur Rizesporlu Varesanovic'in takım arkadaşı Taha ile paslaşarak ceza sahası sağ çaprazında doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
DHA-Spor - Türkiye-Rize / Merkez - Mehmet Can PEÇE
2023-09-23 19:21:32