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        Çaykur Rizespor - Sivasspor: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 19:22 Güncelleme: 23.09.2023 - 19:25
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        Çaykur Rizespor - Sivasspor: 1-1
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        STAT:Çaykur Didi

        HAKEMLER: Burak Pakkan, Candaş Elbil, Hakan Karabalcık

        ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Muhammet Taha, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Mithat (Dk. 77 Laine), Olawoyin (Dk 46 Shelvey), Gustavo, Varesanovic, Zeqiri(Dk. 46 Benhur), Gaich(Dk. 62 Minchev)

        SİVASSPOR: Ali- Burak (Dk. 81 Musa), Appindangoye, Caner, Uğur, Saiz (Dk.81 Kvet), Yunus (Dk. 83 Keita), Charisis, Emrah (Dk. 66 Murat), Barrow, Manaj (Dk.81 Koita)

        GOLLER: Dk. 35 Varesanovic (Çaykur Rizespor) - Dk. 7 Saiz (Sivasspor)

        SARI KARTLAR: Varesanovic, Mocsi, Mithat, Taha, Emirhan, Gökhan, Benhur (Çaykur Rizespor)- Manaj, Charsıs, Caner(Sivasspor)

        Çaykur Rizespor, Süper Lig´in 6´ncı haftasında konuk ettiği Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

        7´nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına kadar topu sürükleyen Burak´ın yerden pasında penaltı noktasında topla buluşan Saiz´in şutunda top ağalara gitti: 0-1.

        10´uncu dakikada Zeqiri´nin sol kanattan ceza sahası içerisine havadan gönderdiği topa gelişen vuran Varesanovic´in şutunda top dışarı çıktı.

        35'inci dakikada ev sahibi ekip skoru eşitledi. Olawoyın´ın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Varesanovıc´in gelişine şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.

        38´inci dakikada Barrow´un derinlemesine pasında topla buluşan Manaj´ın şutun top auta çıktı.

        40´ıncı dakikada rakibin hatalı pasında topla buluşan Varesanovic´in ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

        79´uncu dakikada Çaykur Rizesporlu Varesanovic'in takım arkadaşı Taha ile paslaşarak ceza sahası sağ çaprazında doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

        Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Rize / Merkez - Mehmet Can PEÇE

        2023-09-23 19:21:32

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