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        Çaykur Rizespor - Sivasspor maçının ardından

        SüperLig´in 6´ıncı haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 20:19 Güncelleme: 23.09.2023 - 20:20
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        Çaykur Rizespor - Sivasspor maçının ardından
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        SüperLig´in 6´ıncı haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Karşılaşmada istediklerini yapamadıklarını dile getiren Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, , "Maça önde baskı ile başlamak istedik. Ama rakip biz bunun fırsatını hiç vermedi. Direk toplarla uzun geçişler yapmaya çalıştı. Bu planımızı devreye sokamadık. Özellikle ilk yarı çok basit top kayıpları ile rakibe çok geçiş fırsatı verdik. Hücumdayken kompaktlığı yakalayamadık. Top kayıplarından sonra topu geri kazanma mesafemiz kendi kalemize doğru çok uzadı. Bu hem rakibin tehlikeli olmasını sağladı. İkinci yarı bu durumu toparladık ama bu sefer ofansif anlamda yeterince üretken olamadık.  İstediklerimiz yapabildiğimiz bir gün olduğunu söyleyemem. Maça baktığımız zaman dengeli bir oyun oldu. İki takımda kazanabilirdi. Bence beraberlik bu karşılaşmanın doğal sonucu idi ama biz kendi evimizde oynadığımız için iki puanı kaybetmiş olduk" dedi. 

        SERVET ÇETİN: MAÇI KAZANACAĞIMIZ POZİSYONLARI DA YAKALADIK AMA MAALESEF DEĞERLENDİREMEDİK

        Sivasspor teknik direktörü Servet Çetin ise, "Zeminden dolayı bazı şeyleri yapamadık ama çok çekişmeli bir maç olduğunu düşünüyorum. Genel olarak deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Fazlasıyla pozisyonlarımız var.  Maçı kazanacağımız pozisyonları da yakaladık ama maalesef değerlendiremedik. Son dakikada direkten dönen bir pozisyonumuz var. Ben oyuncu arkadaşlarımın mücadelesinden, istek ve arzusundan son derece memnunum. Geçen hafta kaybetmemize rağmen galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koymuştuk. Bu oyun anlayışı ile devam ettiğimiz sürece puanlarımı alacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Servet Çetin'in açıklamaları

        - İlhan Palut'un açıklamaları

         

        DHA-Spor - Türkiye-Rize / Merkez - Mehmet Can PEÇE

        2023-09-23 20:18:53

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