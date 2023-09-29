Halil İbrahim Pehlivan: Zor bir maç bizi bekliyor ama kazanmaya gideceğiz SüperLig ekibi Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan, "Zor bir deplasman maçı bizi bekliyor. Karşımızda Fenerbahçe var. Biz beş maçtır mağlup olmuyoruz. Hafta içi iyi hazırlandık. Fenerbahçe´ye karşı iyi çalışmalar yaptık. Önümüzde daha iki gün var, devam edeceğiz. Zor bir maç bizi bekliyor ama kazanmaya gideceğiz. İnşallah da puanlarla döneriz" dedi.

SüperLig ekibi Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan, "Zor bir deplasman maçı bizi bekliyor. Karşımızda Fenerbahçe var. Biz beş maçtır mağlup olmuyoruz. Hafta içi iyi hazırlandık. Fenerbahçe´ye karşı iyi çalışmalar yaptık. Önümüzde daha iki gün var, devam edeceğiz. Zor bir maç bizi bekliyor ama kazanmaya gideceğiz. İnşallah da puanlarla döneriz" dedi.

Süper Lig'in 7´nci haftasında 1 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Karadeniz ekibinde savunma oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAYA GİDECEĞİZ"

Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmanın zor olacağını dile getiren Halil İbrahim Pehlivan, "Zor bir deplasman maçı bizi bekliyor. Karşımızda Fenerbahçe var. Biz beş maçtır mağlup olmuyoruz. Hafta içi iyi hazırlandık. Fenerbahçe´ye karşı iyi çalışmalar yaptık. Önümüzde daha iki gün var, devam edeceğiz. Zor bir maç bizi bekliyor ama kazanmaya gideceğiz. İnşallah da puanlarla döneriz" dedi.

"İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ligde geçirdiği süre boyunca iyi bir performans sergilediğini söyleyen deneyimli savunma oyuncusu, "Sezona kendi açımdan iyi başladığımı düşünüyorum. Geçen 6 haftalık süreçte hem fiziksel olarak hem mental olarak kendimi iyi hissediyorum. İyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Tabii önemli olan bunu devam ettirebilmek. Hocam şans verdiği sürece bunu devam ettirmek için elimden gelenin en iyisini yapmayı her zaman sürdüreceğim. Uzun bir sezon bizi bekliyor. İnşallah bu sezon Rizespor'un en üst noktada, zirvede hak ettiği yerlerde bitirmesi için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Futbol bir takım oyunu ama artık yavaş yavaş yeni gelen transferlerimiz süre almaya başlıyor, oynamaya başlıyor. Onların da artık en kısa sürede adapte olmaları gerekiyor. Çünkü gerçekten her hafta çok önemli çok değerli. İki hafta sonra milli maç arası var. Aradan sonra artık takım arkadaşlarımız, yeni gelenler burada olanlarla beraber hep güzel bir şekilde lige tamamen hazır olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan detaylar

-Halil İbrahim Pehlivan'ın açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Rize / Merkez - Mehmet Can PEÇE

2023-09-29 20:32:58