Rize'de şidetli sağanak heyelana neden oldu: 8 köy yolu ulaşıma kapandı RİZE´de etkiliolan sağanak yağış, sele ve heyelanlara neden oldu. Ardeşen ilçesinde toprak kayması sonucu bir araç sele kapılırken, 8 köyün ana yolu ile bağlantı yolları kapandı. Ekipler, bölgede yol açma çalışması başlattı.

RİZE´de etkiliolan sağanak yağış, sele ve heyelanlara neden oldu. Ardeşen ilçesinde toprak kayması sonucu bir araç sele kapılırken, 8 köyün ana yolu ile bağlantı yolları kapandı. Ekipler, bölgede yol açma çalışması başlattı.

Rize´de şiddetli sağanak sonrası sel heyelan ve toprak kayması meydana geldi. Ardeşen ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonrası park halinde bir araç sürüklenerek, bir marketin duvarına yaslandı. Merkeze bağlı Karasu köyünde ise yamaçtan kopup köy yoluna düşen toprak ve irili ufaklı kayalar yolu ulaşıma kapattı. Aşırı yağışlar sonrası Tunca Beldesi'ndeki Tunca Deresi taştı. Derenin sürüklediği odun ve dal parçaları yolun bir bölümünü kapattı. Bölgede yer yer etkili olan sağanak sonrası ekipler yol açma çalışması başlattı.