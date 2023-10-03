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        Rize'de sağanak; dereler taştı, heyelanlar meydana geldi, 23 köy yolu ulaşıma kapandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 22:42 Güncelleme: 03.10.2023 - 22:45
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        Rize'de sağanak; dereler taştı, heyelanlar meydana geldi, 23 köy yolu ulaşıma kapandı (2)
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        SONANDAKURTULDU; O ANLAR KAMERADA

        Rize'de şiddetli sağanağın sel ve heyelanlara neden olduğu Ardeşen ilçesi Seslikaya köyünde yamaçtan kopan heyelan, bakkaldan alışveriş yapmak için duraklayan İbrahim Kantarcı yönetimindeki hafif ticari aracı sürükledi. Sürükleme ile beraber araç bakkalın bulunduğu binaya çarpıp durabildi. O sırada bakkaldan çıkmakta olan bir diğer vatandaş ise duvar ile araç arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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