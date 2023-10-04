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        RİZE'DE SAĞANAK; DERELER TAŞTI, HEYELANLAR MEYDANA GELDİ, 23 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI (3)

        Rize'desel ve heyelana neden olan sağanak nedeniyle Askoroz Deresi'nde su debisinin artması sonucu Rize- Güneysu karayolunun 3'üncü kilometresinde çökme meydana geldi. Yolda 7 metre genişlik ve 8 metre derinliğinde çukur oluşurken, olay anında şans eseri kaza yaşanmadı. Bölgede önlem alan Karayolları ekipleri yolu, ulaşıma kapattı. Ulaşım, karşı şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 00:53 Güncelleme: 04.10.2023 - 00:53
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        RİZE'DE SAĞANAK; DERELER TAŞTI, HEYELANLAR MEYDANA GELDİ, 23 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI (3)
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        Rize'desel ve heyelana neden olan sağanak nedeniyle Askoroz Deresi'nde su debisinin artması sonucu Rize- Güneysu karayolunun 3'üncü kilometresinde çökme meydana geldi. Yolda 7 metre genişlik ve 8 metre derinliğinde çukur oluşurken, olay anında şans eseri kaza yaşanmadı. Bölgede önlem alan Karayolları ekipleri yolu, ulaşıma kapattı. Ulaşım, karşı şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

        AYNI YOLDA 3'ÜNCÜ ÇÖKME

        Kentte etkili sağanak sonrası göçük yaşanan Güneysu- Rize karayolunda son 3 yılda 3'üncü kez çökme yaşandı. Aynı yolda, ilçede 14 Temmuz 2021 ve 25 Ağustos 2023'te de çukur oluşmuştu. 

        Görüntü Dökümü

        -Çöken yoldan görüntüler

        -Çevreden detaylar

        -Vatandaş konuşması

        DHA-Gündem - Türkiye-Rize - Mehmet Can PEÇE

        2023-10-04 00:52:04

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