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        Doğu Karadeniz'de sağanak; dereler taştı, heyelanlar oluştu, yollar kapandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:09 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:10
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        Doğu Karadeniz'de sağanak; dereler taştı, heyelanlar oluştu, yollar kapandı (2)
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        RİZE'DE3EV TAHLİYE EDİLDİ

        Rize'nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesi Şenyuva Mahallesi'nde 1 ev, merkeze bağlı Salarha beldesi Kasarcılar Mahallesi'nde ise 2 ev daha heyelan riski nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Mehmet Terzi, şiddetli yağışlarla evinin etrafında kopmalar meydana geldiğini belirterek, "Dün saat 4,5 yağmur başladı. 5 saat aralıksız yağmur yağdı. Akıbetinde evin arka kısmında kütle dökülmeye başladı. Bütün mahallenin suları, aşağıya doğru akmaya başladı. Akşam 7,5 da hanımıma dedim; bu evde durulmaz. Dere gibi su geliyordu. Menfezleri açmaya çalışacaktım. Gittim baktım, açma şansım yoktu. Bu şekilde evde kalınmaz, çok tehlikeli. 16 Nisan'da AFAD'a dilekçe verdim. Burada çökme var, ev risk taşıyor diye. Burada bir önlem alınmasını istediğimi söyledim. Eğer burada 5 metre duvar olsaydı ne benim evime sıkıntı olacaktı ne de komşuma bir sıkıntı olacaktı. Evi akşam terk ettik. Yeğenime gidip, orada kaldık" dedi.

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