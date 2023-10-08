Çaykur Rizespor - Samsunspor: 1-0
STAT:Çaykur Didi
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Samet Çavuş
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan- Eray, Attilla, Emirhan, Halil, Mithat, Shelvey, Gustavo (Dk. 72 Olawoyin), Varesanovic (Dk. 90+3 Anıl), Benhur (Dk. 84 Alıkov), Minchev (Dk. 72 Gaich)
SAMSUNSPOR: Okan- Zeki (Dk. 84 Tait), Yunus, Drongelen (Dk. 58 Alim), Soner Gönül, Tırpan (Dk. 71 Osman), Soner Aydoğdu, Emre (Dk. 84 Muhammed), Fofana, Holse (Dk 83 Ntcham), Dimata
GOLLER: Dk. 80 Benhur (Çaykur Rizespor)
KIRMIZI KART: Dk. 13 Mithat (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Zafer, Benhur, Varesanovic (Çaykur Rizespor)- Tırpan, Dimata (Samsunspor)
Çaykur Rizespor, Süper Lig´in 8´inci haftasında konuk ettiği Samsunspor´u 1-0 mağlup etti.
13´üncü dakikada ev sahibi 10 kişi kaldı. Konuk ekibin kalecisi Okan´ın doğrudan rakip ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Fofona, Çaykur Rizesporlu Mithat´ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Abdulkadir Bitigen, Mithat´ın müdahalesini serbest vuruş olarak değerlendirerek kırmızı kart gösterdi ve ev sahibi ekip sahada 10 kişi kaldı.
15´inci dakikada ceza sahasının dışında paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Soner´in şutu dışarı çıktı.
21´inci dakikada Samsunspor´un sağ kanattan geliştirdiği atakta, Fofona´nın pasında ceza sahasında topla buluşa Soner´in orta şut karışımı vuruşunda top Çaykur Rizespor´un kalecisi Gökhan'da kaldı.
45+1inci dakikada Samsunspor´un atağında Soner´in ceza sahasına gönderdir yerden pasında Dimata topla buluştu. Rakibini geçip ceza sahası dışındaki takım arkadaşı Fofona´ya pas verdi. Fofona´nın doğrudan kaleye vurduğu sert şutu kaleci Gökhan dışarı çeldi.
45+3'üncü dakikada Eray´ın sağ kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği ortaya Varesanovic iyi yükseldi. Varesanovic´in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
51´inci dakikada sol kanatta topla buluşan Çaykur Rizesporlu Minchev rakip ceza sahasına kadar sürükleyerek, ceza sahası köşesinden kaleye gönderdiği sert şutta top rakip oyuncuya çarparak az farkla dışarı çıktı.
55´inci dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Samsunsporlu Dimata´ın ceza sahası içerisinde topuk pasıyla topla buluşan Yunus´un şutunu kaleci Gökhan kurtardı.
67´nci dakikada Samsunsporlu Emre´nin sol kanattan yerden gönderdiği pasda ceza sahası içerinde topla bulunan Fofona şut çekti. Rakip oyuncuya çarpan top az farkla dışarı çıktı.
70´inci dakikada sol kanattan Benhur´un rakip sahasına kadar koşusunda yerden verdiği pasda rakip savunma araya girdi.
80´inci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanattan Varesanovic´in arka direğe oratasında topa kafa ile vuran Benhur meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
DHA-Spor - Türkiye-Rize / Merkez - Mehmet Can PEÇE
2023-10-08 15:58:25