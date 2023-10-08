Çaykur Rizespor - Samsunspor maçının ardından

SüperLig´in8´inci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Yılport Samsunspor´u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Samsunspor Teknik Sorumlusu Fuat Çapa açıklamalarda bulundu.

Zor bir karşılaşma olacağını tahmin ettiğini dile getiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Maç zor bir karşılama vaat ediyordu. Çünkü kötü bir maçtan çıktık ve tekrar toparlanmak istiyorduk. Hem de Samsunspor´un iyi gitmeyen periyodu vardı. Zaten zor olan bir maç, 10´uncu dakikada gördüğümüz kırmızı kart sonrası daha da zorlaştı. Böyle durumlar rakibi karşılama organizasyonuna girdik. Eğer maçı dengede götürebilirsek maçı kendimize çevireceğimiz biliyorduk. Maçı tutabildik ve çok güzel bir dakikada zorlayarak iyi bir gol attık. Maçı son dakikaya kadar koruyarak bitirebildik. Bugün oyuncularımızın saha kenarındaki direktiflerimize verdikleri cevaplar ve bunu da 3 puanla pekiştirmek bizim en büyük kazancımız oldu. Oyuncularımı kutluyor, Samsunspor´a bundan sonraki yolunda başarılar diliyorum" diye konuştu.

FUAT ÇAPA: MAÇA İYİ BAŞLADIK

Maça iyi başladıklarını dile getiren Samsunspor Teknik Sorumlusu Fuat Çapa, " Maça iyi başladık. Biraz daha kompakt oynamak istedik. Fiziksel olarak çok iyi değiliz. Karşınızda sürekli oynayan 11 var. Ligde 8 hafta boyunca aynı kadro ile sahaya çıkan bir takım vardı. Bizde ise sezon başından beri bir arayış var. Hala oluşturmuş olduğumuz bir 8-9 kişilik oyuncu oluşturamadık. Bunun içinde çalışacağız. Rakip 10 kişi kaldığında ön tarafta iyi koordine olmak gerekiyor. Rakip savunma yapıp kontralardan pozisyon üretmeye çalıştı. Bizde oyunun yönünü değiştirerek pozisyon üretmeye çalıştık. Zaman zaman bunu iyi yaptık. Zaman zamanda gereksiz pas hataları yaptık. Bir karşılaşmada 18´in içerisine girilmesi gerektiği kadar girdik ama maalesef son vuruşları yapamadık. Şimdi milli takım arası bizim için lig artık yeniden başlıyor. Bu ligin 12-13 takımı ile yarışabilecek potansiyele sahibiz ama biran önce takım ruhunu oluşturmamız gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Samsunspor Teknik Sorumlusu Fuat Çapa'nın açıklamaları

-Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'un açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Rize / Merkez - Mehmet Can PEÇE

2023-10-08 16:55:06