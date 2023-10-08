Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor - Samsunspor maçının ardından

        SüperLig´in 8´inci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Yılport Samsunspor´u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Samsunspor Teknik Sorumlusu Fuat Çapa açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 17:07 Güncelleme: 08.10.2023 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor - Samsunspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        SüperLig´in 8´inci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Yılport Samsunspor´u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Samsunspor Teknik Sorumlusu Fuat Çapa açıklamalarda bulundu.

        Zor bir karşılaşma olacağını tahmin ettiğini dile getiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Maç zor bir karşılama vaat ediyordu. Çünkü kötü bir maçtan çıktık ve tekrar toparlanmak istiyorduk. Hem de Samsunspor´un iyi gitmeyen periyodu vardı. Zaten zor olan bir maç, 10´uncu dakikada gördüğümüz kırmızı kart sonrası daha da zorlaştı. Böyle durumlar rakibi karşılama organizasyonuna girdik. Eğer maçı dengede götürebilirsek maçı kendimize çevireceğimiz biliyorduk. Maçı tutabildik ve çok güzel bir dakikada zorlayarak iyi bir gol attık. Maçı son dakikaya kadar koruyarak bitirebildik. Bugün oyuncularımızın saha kenarındaki direktiflerimize verdikleri cevaplar ve bunu da 3 puanla pekiştirmek bizim en büyük kazancımız oldu. Oyuncularımı kutluyor, Samsunspor´a bundan sonraki yolunda başarılar diliyorum" diye konuştu.

        FUAT ÇAPA: MAÇA İYİ BAŞLADIK 

        Maça iyi başladıklarını dile getiren Samsunspor Teknik Sorumlusu Fuat Çapa, " Maça iyi başladık. Biraz daha kompakt oynamak istedik. Fiziksel olarak çok iyi değiliz. Karşınızda sürekli oynayan 11 var. Ligde 8 hafta boyunca aynı kadro ile sahaya çıkan bir takım vardı. Bizde ise sezon başından beri bir arayış var. Hala oluşturmuş olduğumuz bir 8-9 kişilik oyuncu oluşturamadık. Bunun içinde çalışacağız. Rakip 10 kişi kaldığında ön tarafta iyi koordine olmak gerekiyor. Rakip savunma yapıp kontralardan pozisyon üretmeye çalıştı. Bizde oyunun yönünü değiştirerek pozisyon üretmeye çalıştık. Zaman zaman bunu iyi yaptık. Zaman zamanda gereksiz pas hataları yaptık. Bir karşılaşmada 18´in içerisine girilmesi gerektiği kadar girdik ama maalesef son vuruşları yapamadık.  Şimdi milli takım arası bizim için lig artık yeniden başlıyor. Bu ligin 12-13 takımı ile yarışabilecek potansiyele sahibiz ama biran önce takım ruhunu oluşturmamız gerekiyor" dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 

        -Samsunspor Teknik Sorumlusu Fuat Çapa'nın açıklamaları

        -Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'un açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Rize / Merkez - Mehmet Can PEÇE

        2023-10-08 17:06:43

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor - Samsunspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor - Samsunspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor-Samsunspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor-Samsunspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor - Samsunspor: 1-0
        Çaykur Rizespor - Samsunspor: 1-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Rize'de yağışlar sonrası yollar ve derelerde inceleme
        Rize'de yağışlar sonrası yollar ve derelerde inceleme