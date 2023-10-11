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        Rize'de, İranlı 3 kadın uyuşturucuyla yakalandı

        RİZE'de,uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, İran uyruklu 3 kadının üzerinde toplam 868,91 gram metamfetamin ele geçirildi. Kadınlardan birinin, uyuşturucuların bir miktarını anüs bölgesine gizlediği belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 12:01 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:05
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        Rize'de, İranlı 3 kadın uyuşturucuyla yakalandı
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        RİZE'de,uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, İran uyruklu 3 kadının üzerinde toplam 868,91 gram metamfetamin ele geçirildi. Kadınlardan birinin, uyuşturucuların bir miktarını anüs bölgesine gizlediği belirlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında takibe aldığı İran uyruklu kadınlar P.E., R.P. ve M.G.'nin üst aramalarında, iç çamaşırlarına gizlenmiş metamfetamin ele geçirdi. Detaylı aranmaları için hastaneye sevk edilen şüphelilerden M.G.'nin anüs bölgesinde uyuşturucu gizlediği belirlendi. Toplam 868,91 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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