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        Rize´de 14 sivil toplum örgütünden Filistin´e destek konvoyu

        RİZE´deFilistin´e destek amacıyla 14 sivil toplum örgütünün katılımıyla `Büyük Kudüs Konvoyu´ düzenlendi. Kentte araçlarla tur atan katılımcılar basın açıklaması sonrası dağıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 23:14 Güncelleme: 12.10.2023 - 23:15
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        Rize´de 14 sivil toplum örgütünden Filistin´e destek konvoyu
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        RİZE´deFilistin´e destek amacıyla 14 sivil toplum örgütünün katılımıyla `Büyük Kudüs Konvoyu´ düzenlendi. Kentte araçlarla tur atan katılımcılar basın açıklaması sonrası dağıldı. 

        Rize´de Filistin´e destek amacıyla 14 sivil toplum örgütü ortaklaşa `Büyük Kudüs Konvoyu´ düzenledi. Çaykur Didi Stadyumu´nda toplanan Filistin´ bayrakları ile süslenmiş onlarca araç 7 kilometre uzunluğundaki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı´ndan kent merkezine kadar korna çalıp, sloganlar eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı´nda geldi. Meydanda grup adına açıklama yapan İHH Rize İl Başkanı Fatih Emiroğlu, "İslam toprakları içinde habis bir kanser gibi büyüyen İsrail, bütün pervasız eylemlerinin karşılığını, mutlak başarıya ulaşan Aksa Tufanı operasyonu ile acı tecrübe etmiş oldu. Bir kere daha bu güzel günleri bizlere bahşeden Allah´a hamdediyoruz. Bunca zamandır bu meydanlarda İsrail´in zulümleri için toplandık, zalimlere karşı nefretimizi haykırdık. Kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissederek duaya durduk, kıyama kalktık. Fakat bugün başka. İşte bugün büyük bir sevinçle, Mescid-i Aksa´nın özgürlüğüne giden yolda elde edilen bu büyük başarıyı kutlamak, Filistinli kardeşlerimizle ve mücahitlerle omuz omuza olduğumuzu haykırmak için buradayız" diye konuştu.

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