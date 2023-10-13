Rize'de 3'üncüsü düzenlenen 'GastroRize' festivali başladı

RİZEBelediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen şehrin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı 'GastroRize' festivali başladı. 3 gün sürecek festivalde Rize'nin yöresel lezzetleri dünyaca ünlü şeflerin sunumu ile tanıtılacak. Festivalde yöresel ürünler 37 stant ile vatandaşlarla buluşturulacak.

Gastronomi dünyasından isimleri Rize´de buluşturan ve bu yıl 3´üncüsü düzenlenen GastroRize festivalinde, yerel lezzetlerin ve gastronomi programlarının yanı sıra kentin biyo- çeşitliliği, çay ve tarımı, yerel pazarları, tarihi Rize evleri ve yerel dokusu muhafaza edilen Rize mimarisi, geleneksel lokantaları, çiftçileri, balıkçıları, tarihi özellikleri ve hasat zamanı tanıtımı faaliyetleri de yer alıyor. Etkinliğin ilk gününde dünyaca ünlü şefler Rize´nin Coğrafi İşaretli ürünlerinden Enişte Lokumu, karalahana sarması, Hamsikuşi ve Konya yöresinin sevilen yemeği kuzu kapama yemeklerini kısa sürede yapıp, servis etti. Açılış konuşmalarının ardından önlük ve şef şapkası ile tezgahlarda şeflerle yemek yapan il protokolü marifetleri sergiledi. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, karalahana sardığı etkinlikte, Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ile Harun Mertoğlu ise Cüneyt Asan´ın sunumu yaptığı kuzu kapamanın yapılışında yer aldı. 3 gün sürecek olan festivalde workshopların yanı sıra 37 stant ile Rize´nin yöresel ürünleri vatandaşlarla buluşacak.

'TÜRKİYE'NİN EN İYİ ŞEFLERİ BUGÜN BURADA'

Cüneyt Asan, "Rize´ye bu festivalin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Rize´ye insan bir kere geldi mi alışkanlık yapıyor. Rize; dağı, taşı, ovası, yeşili, insanı ve gastronomisiyle alışkanlık yapar. Bir kere seni tutar ve bir daha seni bırakmaz. Onu için biz her seferinde aman festival ne zaman? O güzel yemekleri nasıl yiyelim diye uğraşıyoruz. Rize´de bugün iki tane yemek sunacağım, biri et yemeği bir de bunun yanına Mevlana mutfağından kayısılı yahni yapacağım. Bugün burada bulunan şefler Tükiye´nin en iyi şefleri, kendi mutfaklarında bu yemeklerden yapıyorlar. Buradaki yemekler onlar için zor değil. Çünkü hepsi birer profesyonel. Türkiye´nin en iyi şefleri bugün buraya gelmiş durumda" diye konuştu.