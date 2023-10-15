Rize'de hafif ticari araç, denize uçtu: 2 yaralı

RİZE'debariyerleriaşarak denize düşen hafif ticari araçtaki sürücü Hasan G. ile yanındaki Meliha D., yaralandı.

Kaza, Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Merdivenli köyü mevkisinde meydana geldi. Hasan G., kullandığı 53 DV 002 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak denize uçtu. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayalıklarda dik şekilde durup, yarısı suya batan araçtaki sürücü Hasan G. ile Meliha D., yaralandı. Meliha D. sıkıştığı yerden, çevredeki balıkçılara tarafından kurtarıldı. Hasan G., Rize Devlet Hastanesi'ne, Meliha D. ise Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.