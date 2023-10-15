Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de hafif ticari araç, denize uçtu: 2 yaralı

        RİZE'debariyerleriaşarak denize düşen hafif ticari araçtaki sürücü Hasan G. ile yanındaki Meliha D., yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 15:29 Güncelleme: 15.10.2023 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de hafif ticari araç, denize uçtu: 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE'debariyerleriaşarak denize düşen hafif ticari araçtaki sürücü Hasan G. ile yanındaki Meliha D., yaralandı.

        Kaza, Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Merdivenli köyü mevkisinde meydana geldi. Hasan G., kullandığı 53 DV 002 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak denize uçtu. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayalıklarda dik şekilde durup, yarısı suya batan araçtaki sürücü Hasan G. ile Meliha D., yaralandı. Meliha D. sıkıştığı yerden, çevredeki balıkçılara tarafından kurtarıldı. Hasan G., Rize Devlet Hastanesi'ne, Meliha D. ise Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Rize'de dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Rize'de dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Rize´de motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
        Rize´de motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
        Kaçkar Dağları'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor
        Kaçkar Dağları'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor
        RTEÜ'lü bilim insanları, dünyanın en nadir canlılarından leopar sazanını ar...
        RTEÜ'lü bilim insanları, dünyanın en nadir canlılarından leopar sazanını ar...
        Rize'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Rize'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı