Rizespor Teknik Direktörü Palut: Kayserispor maçı dışında orta ve uzun vade planlamamız yok

SüperLig ekiplerinden Çaykur Rizespor´un Teknik Direktörü İlhan Palut, "Kendimizi lig sıralamasında güzel yerde tutacak sonuçları almaya devam edeceğiz. Lig sıralaması için planlama yapmıyoruz. Kayserispor maçı dışında orta ve uzun vade planlamamız yok" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut yönetimde ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 14 puan toplamayı başardı. Milli aradan sonra yeninden başlayacak olan lig maratonunun 9´uncu haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Karadeniz temsilcisi, maç hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri´nde sürdürdü.

"KAYSERİSPOR MAÇI DIŞINDA ORTA VE UZUN VADE PLANLAMAMIZ YOK"

Antrenman öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan teknik direktör İlhan Palut, "Ligin son maçında çok erken 10 kişi kaldık. Maç başka bir noktaya gitti ama genel anlamda takım oyun disiplininden memnunum. Bazı maçlarda istediğimiz sonuçları aldık ama oyunu domine etme, hücum futbolunda oyunu sonlandırma da daha yol almamız gerektiğini görüyorum. Bunun için çalışmaları sürdürüyoruz. Daha yeni bir ekibiz. Bugünden yarına olacak bir gelişim değil. Gelişim sürecinde saha sonuçları bizim adımıza kabul edilebilir. Kendimizi lig sıralamasında güzel yerde tutacak sonuçları almaya devam edeceğiz. Lig sıralaması için planlama yapmıyoruz. Kayserispor maçı dışında orta ve uzun vade planlamamız yok" dedi.

"ZORLUK DERECESİ YÜKSEK BİR MAÇ OLACAK"

Palut, "Kayserispor deplasmanı zor bir deplasman. Sezon başlangıç kadrosu son derece güçlü. Sakatlık ve takımdan ayrılmalar nedeniyle zorluklar yaşamaya başlamışlardı. Son günlerde transferi açarak bu sorunu çözdüler. Milli arada oyuncuların takıma adaptasyonu konusunda bayağı yol aldıklarını düşünüyorum. Kayseri deplasmanı zor ve iyi mücadele etmemiz lazım. Dönem dönem iç sahada kazanmak isteyeceklerdir ve buna karşı koymamız gerekecek. Dönem dönem biz ofansif kendi oyunumuzu oynamamız gerekecek. Zorluk derecesi yüksek bir maç olacak. İnşallah güzel bir sonuç ile oradan ayrılırız" diye konuştu.