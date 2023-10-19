Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de yaylalar beyaza büründü

        RİZE'ninyüksek rakımlı yaylalarında kar yağışı etkili oldu, yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 13:15 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de yaylalar beyaza büründü
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE'ninyüksek rakımlı yaylalarında kar yağışı etkili oldu, yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

        Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesi ile bölgedeki yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Huser ve Palovit ile İkizdere ilçesine bağlı Anzer yaylalarında, sağanak sonrası kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası yeşil alanlar, beyaza büründü. Yaylada konaklayan turistler, karlı doğada gezinti yaptı. Bölgedeki bazı yaylacılar da hayvanlarını, ahırlara sokmaya çalıştı. Yüksek kesimler kar yağışı sürerken; il merkezinde ise sağanak etkisini gösterdi. Bölgede yağmurun gün boyu sürmesi bekleniyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        ABD'den İsrail'e Hizbullah uyarısı
        ABD'den İsrail'e Hizbullah uyarısı
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        Uyuz hastası zehir taciri tulumla yakalandı!
        Uyuz hastası zehir taciri tulumla yakalandı!
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Gayrimenkul sektöründe istihdam rekoru
        Gayrimenkul sektöründe istihdam rekoru
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"

        Benzer Haberler

        Evde çıkan yangından kurtarıldı, sağlık ekiplerine zorluk yaşattı
        Evde çıkan yangından kurtarıldı, sağlık ekiplerine zorluk yaşattı
        Rize'de tefecilik iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
        Rize'de tefecilik iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
        Rize'de dereye düşen karaca kurtarılıp doğaya salındı
        Rize'de dereye düşen karaca kurtarılıp doğaya salındı
        Rize'de down sendromlu çocuklar belediye tesislerinde çalışarak sosyalleşiy...
        Rize'de down sendromlu çocuklar belediye tesislerinde çalışarak sosyalleşiy...
        Rizespor Teknik Direktörü Palut: Kayserispor maçı dışında orta ve uzun vade...
        Rizespor Teknik Direktörü Palut: Kayserispor maçı dışında orta ve uzun vade...
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut: "Kayserispor deplasmanı zor bir dep...
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut: "Kayserispor deplasmanı zor bir dep...