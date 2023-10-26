Üniversiteliler, 'RİZELUYUM' etkinliğinde buluştu, 'Formulaz'la yarıştı

RİZE'deRecepTayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) öğrencilerinin sosyal uyumunu sağlamak için 'RİZELUYUM' etkinliği düzenlendi. Kent kültürünü tanıma fırsatı bulan öğrenciler, kampüs bahçesinde kurulan stantlarda yöreye özgü ürünleri tanıdı, 'Formulaz' adlı tahta arabalarla da yarıştı.

İl Sağlık Müdürlüğü, kente gelen öğrencilerin sosyal uyumunu sağlamak ve psikolojik dayanıklılığını arttırmak için RTEÜ Zihni Derin Kampüsü'nde 'RİZELUYUM' etkinliği düzenledi. İldeki kamu kurumlarının da destek verdiği programda; şehrin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal zenginlikleri tanıtıldı. Stantlarda Rize'yi tanıma fırsatı bulan öğrenciler, yörede yer alan doğal ve kültürel ürünlerle de buluştu. Programda Rize Ebrulu Sanat Derneği, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında 100 Türk bayrağını ebru sanatı ile resmetti.

ÖĞRENCİLERİN 'FORMULAZ' HEYECANI

Kentteki basın mensuplarından Aytekin Kalender ile Muhittin Sandıkçı'nın 'Çay ve Rize' temalı fotoğraf sergisi de öğrencilerle buluşturuldu. Etkinlikte Rize'ye özel tahta araba yarışları olan 'Formulaz' için 500 metre uzunluğunda pist de hazırlandı. Tahta arabalar ile 2 grupta yarışan öğrenciler, heyecanlı anlar yaşadı. Ufak kazaların yaşandığı etkinlikte dereceye giren öğrenciler, yurt dışı tatiliyle ödüllendirildi. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe de stantları gezip, öğrencilerle sohbet etti.

'İLK KEZ GELEN ÖĞRENCİLER İÇİN FIRSAT'

RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, bu tür etkinliklerin süreceğini belirterek, "Tamamen şenlik havasında geçen bir organizasyon oldu. Özellikle şehrimize ilk kez gelen 1'inci sınıf öğrencileri için büyük bir fırsat. Çeşitli kamu kuruluşları ile STK'lar, açtıkları stantlarla ilimizi tanıtıyor. Öğrencilerimiz için benzer faaliyetleri bizler de sıklıkla gerçekleştireceğiz. Güzel şehrimizde, güzel anılar biriktirmelerini sağlayacağız" diye konuştu.

'YARIŞLAR ÇOK EĞLENCELİ'

'Formulaz'da birinci olan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2'nci sınıf öğrencisi Rümeysa Nur Çinkaya da "Yarış çok eğlenceliydi. İlk başta biraz korktum ama vazgeçmedim. Fren yapmak önemli; herkese bu anı yaşamayı tavsiye ederim. Tehlikeli ama dikkatli olmalıyız. Sadece yola ve virajlarda nasıl davranmam gerektiğini çözdüm ve birinci oldum" dedi.

Kimya Bölümü son sınıf öğrencisi Rabia Taç ise "Yarışmada ikinci oldum. Yarışlar çok eğlenceli çok ufak bir farkla ikinci oldum. Nasıl fren yapmam gerektiğini gösterdiler ve yarışa katıldım. Çok eğlenceliydi" diye konuştu.