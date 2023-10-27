Galatasaray kafilesi, Rize´ye geldi
SüperLig´in 10´uncu haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, kente geldi.
SüperLig´in 10´uncu haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, kente geldi.
Galatasaray, Süper Lig´in 10´uncu haftasında cumartesi günü yarın saat 19.00´da Didi Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kafile, karşılaşma için saat 19.45'te Rize-Artvin Havalimanı´na indi. Sarı kırmızılıları havalimanında bir grup Galatasaraylı taraftar karşıladı. Havalimanında çiçekle karşılanan ekip kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.
Galataray´ın Rizespor maçı kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor:
"Muslera, Angelino, Eyüp, Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, İcardi, Mertens, Zaha, Günay, Tete, Halil, Hakim, Kaan, Nelsson, Oliveira, Torreira, Abdülkerim, Barış, Kazımcan, Boey, Bakambu."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Galatasaray kafilesinin Havalimanından geçişi
- Taraftarların karşılaması
- Takımın otobüsle otele gitmesi
- Takımın otele girmesi
DHA-Spor - Türkiye-Rize / Merkez - Mehmet Can PEÇE
2023-10-27 21:04:05