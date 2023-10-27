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        Galatasaray kafilesi, Rize´ye geldi

        SüperLig´in 10´uncu haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, kente geldi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 21:05 Güncelleme: 27.10.2023 - 21:10
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        Galatasaray kafilesi, Rize´ye geldi
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        SüperLig´in 10´uncu haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, kente geldi. 

        Galatasaray, Süper Lig´in 10´uncu haftasında cumartesi günü yarın saat 19.00´da Didi Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kafile, karşılaşma için saat 19.45'te Rize-Artvin Havalimanı´na indi. Sarı kırmızılıları havalimanında bir grup Galatasaraylı taraftar karşıladı. Havalimanında çiçekle karşılanan ekip kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacağı otele hareket etti. 

        Galataray´ın Rizespor maçı kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor:

        "Muslera, Angelino, Eyüp, Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, İcardi, Mertens, Zaha, Günay, Tete, Halil, Hakim, Kaan, Nelsson, Oliveira, Torreira, Abdülkerim, Barış, Kazımcan, Boey, Bakambu." 

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Galatasaray kafilesinin Havalimanından geçişi

        - Taraftarların karşılaması

        - Takımın otobüsle otele gitmesi

        - Takımın otele girmesi 

        DHA-Spor - Türkiye-Rize / Merkez - Mehmet Can PEÇE

        2023-10-27 21:04:05

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