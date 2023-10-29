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        Rize´de 3230 metre zirvede bayram coşkusu

         RİZEKaçkarDağcılık Rafting Kayak Spor İhtisas Kulübü üyeleri, Cumhuriyet'in 100´üncü yıl dönümünde, Ovit Dağı´nın 3230 metre yükseklikteki  Ekrem Orhon Zirvesi´ne tırmandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 19:39 Güncelleme: 29.10.2023 - 19:40
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        Rize´de 3230 metre zirvede bayram coşkusu
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         RİZEKaçkarDağcılık Rafting Kayak Spor İhtisas Kulübü üyeleri, Cumhuriyet'in 100´üncü yıl dönümünde, Ovit Dağı´nın 3230 metre yükseklikteki  Ekrem Orhon Zirvesi´ne tırmandı. 

        Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak Spor İhtisas Kulübü üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet'in 100´üncü yıl dönümünde Ovit Dağı´nın 3230 metre zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde il merkezinden yola çıkan grup otobüsle ulaştıkları Ovit Dağın´dan sırt çantaları ile zirve yolculuğuna başladı. Grup yaklaşık 4 saatlik dağ yürüşü sonrası denizden 3230 metre yükseklikteki Ekrem Orhon Zirvesi´ne ulaştı. Zirvede Türk Bayrağı açan ve İstiklal Marşı okuyan dağcılar, açtıkları pankartla Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Grup daha sonra dönüş için harekete geçti. 

        `CUMHURİYETİNİZİN 100´ÜNCÜ YILI KUTLU OLSUN´

        Zirveye ulaşmanın mutluluğunu dile getiren KRDK üyesi profesyonel Dagci Ali Yılmaz, "Zirveye ulaştığımız için çok mutluyum. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlamaları dolayısıyla böyle bir tırmanışı yapmak istedik. Şu anda Ekrem Orhan Zirvesi´ndeyiz. Tüm dağcı arkadaşlarımız ülkenin çeşitli yerlerinde zirve tırmanışları yapıyor. Buradan herkese selam gönderiyoruz. Cumhuriyetimizin 100´üncü yılı kutlu olsun"diye konuştu.

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