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        Rizesporlu Gökhan Akkan: Kötü bir konumda değiliz

        ÇaykurRizespor'un kaptanı Gökhan Akkan, "Kötü bir konumda değiliz. Çok daha fazla çalışarak kendi futbolumuza odaklanarak daha da yukarılarda olmak istiyoruz. İstatistikleri kendi içimizde de değerlendiriyoruz" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 14:01 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:05
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        Rizesporlu Gökhan Akkan: Kötü bir konumda değiliz
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        ÇaykurRizespor'un kaptanı Gökhan Akkan, "Kötü bir konumda değiliz. Çok daha fazla çalışarak kendi futbolumuza odaklanarak daha da yukarılarda olmak istiyoruz. İstatistikleri kendi içimizde de değerlendiriyoruz" dedi. 

        Süper Lig ekiplerinden Rizespor, lig 11'inci haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Karadeniz temsilcisi bu maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Rizespor'un deneyimli file bekçisi Gökhan Akkan antrenman öncesi basın mensupların açıklamalara bulundu.

        Ligde geçirdikleri süreyi değerlendiren takım kaptanı Gökhan Akkan, "Ligde geçirdiğimiz 10 haftanın değerlendirmesini yapacak olursak, daha iyi bir puanda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şanssız puan kayıpları yaşadık. Bizim de yapamadığımız şeyler var. Dış etkenlerden gelen bahaneler sonucunda elde edemediğimiz puanlar var. Genel bir değerlendirme yaparsak, dediğim gibi buranın daha üstünde olmak istiyoruz. Kötü bir konumda da değiliz. Çok daha fazla çalışarak kendi futbolumuza odaklanarak daha da yukarılarda olmak istiyoruz. Maçın analizimi hocalarımız yaparak bize aktarıyor. Biz de hocalarımızın dediğini yapmaya çalışıyoruz. Benim tek temennim, bir önceki oynadığımız Galatasaray maçındaki mücadelemizi her maç sahaya sergilersek ligde alamayacağımız maç yok" dedi.

        "LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

        Akkan, "İstatistikleri kendi içimizde de değerlendiriyoruz. Ligin iç sahada en az gol yiyen takımıyız ama deplasmanda aynı performansı sürdüremiyoruz. İçerde bunu takım arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz. Bu maçı da kendi açımızdan bir başlangıç olarak görüp artık deplasmanda da az gol yiyen bir takım olmak istiyoruz. Kalecilik zor bir meslek. Bazı şeyleri tek başınıza yapamıyorsunuz. Biraz takım odaklı da oluyor. Her zaman söylediğim gibi elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Buna takım arkadaşlarımın desteği de lazım oluyor. Hem benim performansını hem de takımın performansını en üst seviyeye çıkarıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

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