Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Erdoğan: Türkiye'yi krizlerin çözümünde anahtar ülke konumuna getirdik (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 21:31 Güncelleme: 04.11.2023 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdoğan: Türkiye'yi krizlerin çözümünde anahtar ülke konumuna getirdik (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEMLEKETİRİZE'YEGEÇTİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Grubu´nun Kocaeli´nin Gölcük ilçesinde 2 milyar Euro yatırım ile inşa ettiği 'Ford Otosan Yeniköy Fabrikası´nın açılışının ardından memleketi Rize'ye geçti. Erdoğan, Rize şehir merkezinde Belediye Blokları olarak bilinen, kentsel dönüşüm alanının açılışını yapmak ve kentte yapımı devam eden projeleri yerinde incelemek için akşam saatlerinde geldiği Güneysu ilçesinde, kendisini karşılamak için bekleyen vatandaşları otobüsten selamladı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Yapacağımız çok şey var. Yapmakta olduğumuz çok şeyler var. Hep beraber el ele vereceğiz. Eğitimden sağlığa, adalete, ulaşıma bütün bunlarla birlikte Türkiye´yi çok daha farklı yerlere taşıyacağız. Yarın toplu açılışları gerçekleştirmek için buradayız. Hem toplu açılışları gerçekleştireceğiz hem de Rize´deki kentsel dönüşümü yerinde görelim istedik" dedi.

        `HERHALDE YEREL SEÇİMLERDE DE AYNI DÜŞÜŞÜ YAŞAMAYIZ´

        Çamlıhemşin ilçesindeki turizm merkezi Ayder Yaylası´nda yapımı devam eden kentsel dönüşüm projesini de yerinde inceleyeceğini belirten Erdoğan yerel seçim mesajı verdi. Erdoğan şöyle dedi:

        "Ayder´deki dönüşümleri yerinde göreyim istedim. Bütün bunları yerinde görerek alnımızın akıyla sizlerden de bu noktada 5-6 ay sonra malum yerel seçimler var. Belediye seçimleri var. Yerel seçimlerde de inşallah başta Rize merkez olmak üzere ilçelerimizi de partimize kazandırmanızı istiyoruz. Malum son seçimlerde milletvekili sayımızda bir düşüş yaşadık. Herhalde yerel seçimlerde de aynı düşüşü yaşamayız. Bunun için çok farklı bir gayret gerekecek. Bu gayretlerle birlikte inşallah Rize ve ilçelerinde çok güçlü bir ses çıkaralım istiyoruz. Yarın inşallah kentsel dönüşümleri yerinde göreceğiz. Valimizi, belediye başkanlarımızı ziyaret edelim istiyorum. Daha sonra Ayder´i de yerinde görelim istiyorum ve bunlarla birlikte eksiklerimizi süratle nasıl gideririz bunlarında inşallah planlamasını yapacağız. Hepinize hayırlı geceler diliyorum sizleri Allah´a emanet ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kadıköy'de Fırtına! 26 yıl sonra...
        Kadıköy'de Fırtına! 26 yıl sonra...
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        26 yıllık hasret sona erdi!
        26 yıllık hasret sona erdi!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
        Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
        BM Genel Sekreteri: Dehşete düştüm
        BM Genel Sekreteri: Dehşete düştüm
        "Ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretim üssü yapacağız"
        "Ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretim üssü yapacağız"
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Trabzonspor attı, faul kararı verildi
        Trabzonspor attı, faul kararı verildi
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        "Türkiye aşk"
        "Türkiye aşk"
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bakan Aşkın Bak: İnşallah zalimler değil, mazlumlar kazanacak
        Bakan Aşkın Bak: İnşallah zalimler değil, mazlumlar kazanacak
        Rize ve Giresun belediyelerinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot
        Rize ve Giresun belediyelerinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot
        Bakan Bak, Filistin'e destek veren sporculara Avrupa'da uygulanan yaptırıml...
        Bakan Bak, Filistin'e destek veren sporculara Avrupa'da uygulanan yaptırıml...
        Rize'de 404 ofis ve 215 dükkan hak sahiplerine teslim edilecek
        Rize'de 404 ofis ve 215 dükkan hak sahiplerine teslim edilecek
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Rizesporlu Gökhan Akkan: Kötü bir konumda değiliz
        Rizesporlu Gökhan Akkan: Kötü bir konumda değiliz