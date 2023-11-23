Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çayda 'bilinçsiz gübreleme' tehlikesi; toprak kalitesi geriledi

        KÜRESELiklim değişikliğinin son yıllarda tarımda rekolte kayıplarına yol açtığı Doğu Karadeniz'de, azot içerikli kompoze gübrelerin aşırı kullanımı kaynaklı bilinçsiz gübreleme de çay tarımını olumsuz etkiliyor. Rize Ticaret Borsası (RTB) tarafından yapılan analizlerde, yaş çay sürgünü yapılan tarım toprağında PH değerinin 5,5'tan 3,5 seviyelerine gerilediği tespit edildi. RTB Başkanı Mehmet Erdoğan, "PH değeri düştüğünde olması gereken kaliteden daha kalitesiz bir çay içmiş oluyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 09:38 Güncelleme: 23.11.2023 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çayda 'bilinçsiz gübreleme' tehlikesi; toprak kalitesi geriledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜRESELiklim değişikliğinin son yıllarda tarımda rekolte kayıplarına yol açtığı Doğu Karadeniz'de, azot içerikli kompoze gübrelerin aşırı kullanımı kaynaklı bilinçsiz gübreleme de çay tarımını olumsuz etkiliyor. Rize Ticaret Borsası (RTB) tarafından yapılan analizlerde, yaş çay sürgünü yapılan tarım toprağında PH değerinin 5,5'tan 3,5 seviyelerine gerilediği tespit edildi. RTB Başkanı Mehmet Erdoğan, "PH değeri düştüğünde olması gereken kaliteden daha kalitesiz bir çay içmiş oluyoruz" dedi.

        Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da 830 bin dekar alanda 1 milyon üreticinin yaş çay üretiminde bulunduğu Doğu Karadeniz'de, küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve hava sıcaklıklarındaki ani değişimler, yaş çay tarımını olumsuz etkiliyor. Rutubetli ve bol yağışlı iklimlerde yetişen çayda üreticilerin azot içerikli kompoze gübrelere aşırı yönelimi kaynaklı bilinçsiz gübreleme de çay tarımında rekolte kaybına yol açıyor. Rize Ticaret Borsası tarafından Çay Araştırma Merkezi'nce uzmanlarca yapılan analizlerde; yaş çay sürgünü yapılan tarım toprağında PH değerinin 5,5'tan 3,5 seviyelerine gerilediği belirlendi. Rize Ziraat Odası'nın yaptığı başka analizde ise toprağın barındırdığı organik madde yapısında azalmalar tespit edildi. Uzmanlar, çay tarımında verim düşüşünün önüne geçmek için organik gübre kullanılması önerisinde bulundu.

        'VERİM DÜŞÜKLÜĞÜ, YANLIŞ GÜBRELEME'

        Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, küresel iklim değişikliğinden çay hasadının da olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Toprağın PH değeri 5,5 veya 6 oranında lazım. Bunun altına düştüğünde verimsizlik baş gösterir. Son günlerde topraktaki organik madde değerlerimizde de düşüş var. Verim düşüklüğü, yanlış gübreleme ve hasat gibi faktörlerle besleniyor. Küresel ısınma, çay tarımında olumsuz etki yaratıyor. Doğru gübrelemede, gübre vermeden önce torağın analizlerinin muhakkak yapılması gerekiyor. Toprağın neye ihtiyacı varsa bu maddeler toprağa verilmelidir. Aşırı fazla kimyasal gübreler, topraktaki organik madde değerlerini düşürecektir. Bu konuda endişelenmeliyiz. Çayı, gelecek nesillere aktarabilmek için planlamalar yapmalı ve bu planlamaları da uygulamalıyız" diye konuştu.

        'DAHA KALİTESİZ ÇAY İÇİYORUZ'

        Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan da topraktaki PH seviyesinin gerekenden düşük oluşunun çay kalitesini etkilediğini belirterek, "Şu anda topraktaki ortalama PH değerimiz 3,5 seviyelerinde. Düzgün, kaliteli ve verimli bir toprakta bu oranı 5,5 seviyelerinde tutmak lazım. Gübre ile sıkıntımız devam ediyor. Eğer bundan vazgeçip, organik gübreye dönüp, toprağın ihtiyacını tespit edip, toprağa onu verebilirsek çayın geleceği daha garanti altında olacaktır. PH değeri düştüğünde olması gereken kaliteden daha kalitesiz bir çay içiyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Ankara'da komşu katliamı: 2'si çocuk 5 ölü!
        Ankara'da komşu katliamı: 2'si çocuk 5 ölü!
        Ndombele'ye son şans!
        Ndombele'ye son şans!
        Banu Parlak gözaltına alındı
        Banu Parlak gözaltına alındı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        ABD-Kanada sınırındaki patlamanın detayları
        ABD-Kanada sınırındaki patlamanın detayları
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        Merkez tempoyu düşürecek mi?
        Merkez tempoyu düşürecek mi?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Yağmur alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Yağmur alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Ahmet Nur Çebi tek tek açıkladı!
        Ahmet Nur Çebi tek tek açıkladı!

        Benzer Haberler

        Rize'de toprak kayması sonucu 1 evde hasar oluştu
        Rize'de toprak kayması sonucu 1 evde hasar oluştu
        Rize'de karla kaplanan yaylalar dronla görüntülendi
        Rize'de karla kaplanan yaylalar dronla görüntülendi
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Çaykur Rizesporlu Halil İbrahim Pehlivan, ligdeki performansını değerlendir...
        Çaykur Rizesporlu Halil İbrahim Pehlivan, ligdeki performansını değerlendir...
        Rize'de kar nedeniyle 19 köyle ulaşım sağlanamıyor
        Rize'de kar nedeniyle 19 köyle ulaşım sağlanamıyor
        Selçuk Bayraktar: TB3 ve KIZILELMA dünya muharebe tarihinde devrim yapacak(...
        Selçuk Bayraktar: TB3 ve KIZILELMA dünya muharebe tarihinde devrim yapacak(...