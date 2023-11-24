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        Rize'de elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında yatalak hasta hayatını kaybetti

        RİZE´deelektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında yatalak hasta Emine Kurtuluş (80) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 00:08 Güncelleme: 24.11.2023 - 00:10
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        Rize'de elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında yatalak hasta hayatını kaybetti
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        RİZE´deelektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında yatalak hasta Emine Kurtuluş (80) hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Taşköprü köyünde akşam saatlerinde 3 katlı müstakil evde elektrikli ısıtıcı kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi kaplarken, çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin incelemesinde evde yatalak hasta Emine Kurtuluş´un cansız bedenine ulaşıldı. Kurtuluş'un cenazesi, savcılık incelemesi sonrası adli tıp kurumuna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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