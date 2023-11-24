Bakan Bak: Ülkemizin dünya spor turizminden alacağı çok büyük pay var Gençlikve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye; yapılan spor tesisleri, altyapı yatırımları, ortaya konulan pek çok organizasyonlarla herkesin gelmek istediği, organizasyona katılmak istediği, ulaşımın kolay olduğu bir destinasyon. O yüzden ülkemiz dünya spor turizminden alacağı çok büyük pay var" dedi.

Gençlikve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye; yapılan spor tesisleri, altyapı yatırımları, ortaya konulan pek çok organizasyonlarla herkesin gelmek istediği, organizasyona katılmak istediği, ulaşımın kolay olduğu bir destinasyon. O yüzden ülkemiz dünya spor turizminden alacağı çok büyük pay var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, memleketi Rize'de, Spor Turizmi Çalıştayı'na katıldı. Bakan Bak, konuşmasında, spor turizminin son yıllarda en hızlı büyüme katettiğini ifade etti. Organizasyonun, Türkiye ve Rize'nin spor markasına katkı sağlayacak çok önemli bir program olduğunu söyleyen Bakan Bak, "Hepimizin bildiği üzere Türkiye, aynı anda dört mevsimin yaşandığı, kış sporlarından yaz sporlarına elverişli doğasıyla, üst düzey tesis altyapısıyla adeta bir spor turizmi ülkesidir. Bakanlığımız da spor turizmi alanında çok ciddi çalışmalar yürütmektedir. 12'nci Kalkınma Planı'nda da belirtildiği üzere, Türkiye'nin bir spor turizmi destinasyonu olarak cazibesinin artırılması, ülke spor markası imajının güçlendirilmesi, yeni pazarlama ve tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi gibi hedeflere ulaşmak için tüm paydaşlarımızla el birliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞEHRİMİZİN BÜYÜK BİR SPOR POTANSİYELİ VAR"

Spor turizminde Rize'nin önemli bir destinasyon alanı barındırdığını kaydeden Bakan Bak, "Rize'de yaptığımız bu çalışma da bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik attığımız güçlü adımlardan bir tanesi. Rize; ormanı, görkemli dağları ve Karadeniz'in huzur veren sesiyle sadece bir şehir değil, keşfedilmeyi bekleyen bir spor turizmi destinasyonu. Sorumlu turizm girişimleri sayesinde gelecek nesillerin de hem spor hem turizm alanında Rize'nin ihtişamından faydalanabilmesini amaçlıyoruz. Rize, doğa sporları ve ekstrem sporlar başta olmak üzere birçok spor branşının yapılması için elverişli koşullara sahip. Coğrafi özelliklerinden dolayı şehrimizin büyük bir spor potansiyeli var. Kalıcı kar süresinin uzun olması kış sporlarına, denizi ve debisi yüksek derelere sahip olması su sporlarına, sınırları içerisinde birçok sıradağların, zirvelerin yer alması ekstrem sporların yapılmasına imkan veriyor. Yine, Karadeniz bölgesindeki komşu ülkelere, Türk devletlerine coğrafi yakınlığımız şehrimize ayrıca bir önem ve zenginlik katıyor. Her yıl gelişerek, artarak devam eden ulaştırma, konaklama ve spor tesisi yatırımlarımızla Rize'nin önemli bir destinasyon alanı, önemli bir cazibe merkezi ve spor turizminde marka şehirleri arasında yerini almasında hiçbir engel yok" şeklinde konuştu

"ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARINDA TALEP EDİLEN ÜLKEYİZ"

Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarında talep edilen bir ülke konumuna geldiğini vurgulayan Bakan Bak, "Köylere, kasabalara varıncaya dek, hiçbir ayırım gözetmeksizin, tesislerimizi halkımızla buluşturduk. Spor yatırımlarında ve tesisleşmede adeta devrim niteliğindeki başarımız, ülkemizin birçok prestijli uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapması Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. İslami Dayanışma Oyunları'ndan Dünya Göçebe Oyunları'na, Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndan Şampiyonlar Ligi Finali'ne kadar pek çok küresel organizasyona ev sahipliği yaptık. Bugün, uluslararası spor organizasyonlarını talep eden değil talep edilen bir ülke haline geldiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİN DÜNYA SPOR TURİZMİNDEN ALACAĞI ÇOK BÜYÜK PAY VAR"

"Ülkemiz dünya spor turizminden alacağı çok büyük pay var" diyen Bakan Bak, "A Milli Futbol takımımız grubunda birinci olarak Almanya'da yapılacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak. Orada kendi evimize oynuyormuş gibi mücadele edeceğiz. 2 Aralık'ta kuralar çekilecek. Buradan tekrar milli takımımızı tebrik ediyoruz, voleybol milli takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. Dünya turnuvalarında da başarılar kazanıyor. Türkiye yapılan spor tesisleri, altyapı yatırımları, ortaya konulan pek çok organizasyonlarla herkesin gelmek istediği, organizasyona katılmak istediği, ulaşımın kolay olduğu bir destinasyon. Malumunuz İstanbul Havalimanı bir daire çizdiğinizde yaklaşık 3, 4 saatlik mesafe içerisinde. Pek çok ülkenin rahatlıkla ulaşabileceği bir destinasyon. O yüzden ülkemizin dünya spor turizminden alacağı çok büyük pay var" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NDA SPORUN YÜZYILI OLACAK"

'Türkiye Yüzyılı'nda sporun yüzyılı olacak' anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Bakan Bak, "Türkiye Yüzyılı, büyüyen gelişen güçlü Türkiye'nin yüzyılı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu toprakların evladı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkemiz her alanda, sporda, teknolojide, savunma sanayisinde başta olmak üzere geleceğe emin adımlarla yürüyecektir" dedi.

"ÖĞRETMENLİK CESARETTİR, FERASETTİR, BİLGELİKTİR"

Bakan Bak, çalıştayın ardından kentte düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Anma programına da katıldı. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştiren etkinlikte öğretmenlerin gününü kutlayan Bakan Bak, "Öğretmenlik nazarımda bir meslekten daha çok bir ülkenin, hem gününü hem yarınını şekillendirmek için çok önemi bir vazifeyi icra etmek demektir. Öğretmenlik dünle bugünü bilgece birleştirip, yarınları inşa etmektir. Bir çocuğu emanet alırken, aslında bir şehrin ve koca bir ülkenin emanet aldığını bilmektir. Öğretmenlik cesarettir, ferasettir, bilgeliktir, ustalıktır. Bir medeniyetin bin yıllık yükünü omuzlarında taşımaktır. Öğretmenlik her dilde, inanışta, kültürde kıymetli ve muteberdir. Bizim kültürümüzde öğretmenlerimizin yeri ve değeri her zaman çok başka olmuştur. Öğretmenlerimiz bizim kültürümüzde anne- baba gibi hürmetini hak eden makamdadır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakan Bak'ın açıklamaları

- 24 Kasım Öğretmenler Günü Anma programından görüntüler

DHA-Politika - Türkiye-Rize / Merkez - Mehmet Can PEÇE

2023-11-24 12:49:23