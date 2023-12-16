Rize´de `karalahana çorbası'nın en kötü yemekler arasında gösterilmesine ikramlı tepki RİZE´deÜlkü Ocakları İl Başkanlığı üyeleri, `karalahana çorbası´nın, bir internet sitesince `dünyanın en kötü yemekleri´ listesinde 7´nci sırada gösterilmesine tepki gösterdi. Ülkücüler, evlerinde pişirdikleri karalahana çorbasını, getirdikleri kent merkezinde vatandaşlara ikram ederek, yöreye özgü yemeğe sahip çıktı.

RİZE´deÜlkü Ocakları İl Başkanlığı üyeleri, `karalahana çorbası´nın, bir internet sitesince `dünyanın en kötü yemekleri´ listesinde 7´nci sırada gösterilmesine tepki gösterdi. Ülkücüler, evlerinde pişirdikleri karalahana çorbasını, getirdikleri kent merkezinde vatandaşlara ikram ederek, yöreye özgü yemeğe sahip çıktı.

Dünyada otantik yemek listelerinin yer aldığı önemli bir gastronomi sitesinden yayımlanan `dünyanın en kötü yemekleri´ listesinde, Karadeniz'e özgü 'karalahana çorbası' 2,3 puanla listede 7´nci seçildi. 'Karalahana çorbası'nın en kötü yemekler arasında gösterilmesi, Rizeliler tarafından tepkiyle karşılandı. Rize Ülkü Ocakları İl Başkanlığı üyeleri, evlerinde pişirdikleri karalahana çorbasını, getirdikleri kent merkezinde vatandaşlara ikram ederek, yöreye özgü yemeğe sahip çıktı. Karadeniz´de sevilerek tüketilen yemeğin karalanmasına karşı çıkan vatandaşlar da, bahse konu listeye tepki gösterdi. Kentte dağıtılan 1000 kase karalahana çorbası kısa sürede tüketildi.

`BÖLGEMİZE ÖZGÜ YÖRESEL YEMEĞİMİZİ KARALANMASINA İZİN VERMEYİZ´

Yayımlanan listeye tepki gösteren Rize Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, karalahana çorbasının Karadeniz bölgesinin önemli bir yöresel lezzeti olduğunu ifade ederek, "Bölgemize özgü yöresel yemeğimizi karalanmasına izin vermeyiz. Dünya halkı çıkıp gelin ve burada yemeğimizi deneyin. Bakın görün ve o zaman kararınızı verin. Bu anketin sonucu bizim için hiçbir önem taşımıyor. Biz Rize´deki vatandaşlarımızla bu yemeği yiyoruz. Atalarımız, dedelerimiz bu yemeklerle büyüyüp bu yemeklerle bizleri büyütmüşler. Trabzon´dan Artvin´e kadar bu yemek yöresel bir yemek olmuştur. Bu yöresel yemeğimize de biz her zaman sahip çıkarız. Bizi bu şekilde kimse karalamasın. Bizim bu yemeği dağıtmamızdaki amaç bu yemeğin lezzetsiz bir yemek olmadığını vatandaşlarımızla birlikte göstermektir" dedi.

'ÖLÜMDEN BAŞKA HER ŞEYE FAYDALIDIR'

Dağıtılan karalahana çorbasını tadan Fehmi Özal "Karalahanayı severek tüketiyorum. O listeyi yapanlar halt etmiş. Zaten lahanayı ne kadar biliyorlar? Bu listenin neye göre yapıldığını detaylı bir şekilde bilemiyorum ama bence anlamayan, bilmeyen insanlara sorulmuş. Bu yorumu yapanlar daha önce bundan yemişler mi acaba?" diye konuştu.

Kent sakini Murat Tüfekçi de "Karalahana çorbası, Karadeniz´in öz yemeğidir. Lahanamız dünyada meşhurdur. En kötü yemekler arasında bu yerleştirilemez. Bu yemek insanın gücüne güç katar. Bir de bunu yanında mısır ekmeği oldu mu daha güzel olacaktı" diye konuştu.

İbrahim Karaman ise "Bence çok şahane, lahana ölümden başka her şeye faydalıdır; sürekli yerim. Çok güzel ben tabağımı bitirdim bile. Bunda güzel lahana olur mu? En güzel lahana Rize lahanasıdır" dedi.