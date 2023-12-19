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        Kelkit yine sarsıldı; yeniden depremi yaşayan öğrenciler spor salonunda sabahladı

        GÜMÜŞHANE´nin Kelkit ilçesinde 1 gün içinde 4.3, 4.1 ve 3.7'lik depremler meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşayan üniversite öğrencileri, öğrenimleri için geldikleri kentte art arda yaşanan depremlere yeniden yakalandı. Korku ve panik yaşayıp yurtta kalmak istemeyen ve aralarında çoğunun depremzede olduğu yaklaşık 300 öğrenci,  hazırlanan spor salonunda geceyi geçirdi. Malatya´da depreme yakalandığını söyleyen öğrencilerden Emre Aslan, "7.7´lik bir deprem yaşadığım için tecrübem var. Yurtta çoğu kişi koridorlara yönelirken, ben depremin geçmesini bekleyip, diğer arkadaşları `panik olmasın´ diye sakince uyardım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:15
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        Kelkit yine sarsıldı; yeniden depremi yaşayan öğrenciler spor salonunda sabahladı
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        GÜMÜŞHANE´nin Kelkit ilçesinde 1 gün içinde 4.3, 4.1 ve 3.7'lik depremler meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşayan üniversite öğrencileri, öğrenimleri için geldikleri kentte art arda yaşanan depremlere yeniden yakalandı. Korku ve panik yaşayıp yurtta kalmak istemeyen ve aralarında çoğunun depremzede olduğu yaklaşık 300 öğrenci,  hazırlanan spor salonunda geceyi geçirdi. Malatya´da depreme yakalandığını söyleyen öğrencilerden Emre Aslan, "7.7´lik bir deprem yaşadığım için tecrübem var. Yurtta çoğu kişi koridorlara yönelirken, ben depremin geçmesini bekleyip, diğer arkadaşları `panik olmasın´ diye sakince uyardım" dedi.

        Dün saat 01.15'te 4.3 büyüklüğünde depremin yaşandığı Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine saat 23.23'te, 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Zeminden 15.68 kilometre derinlikteki deprem, Gümüşhane'nin yanı sıra Giresun, Bayburt ve Trabzon'dan da hissedildi. 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 5 dakika sonra aynı ilçede, zeminden 1.80 kilometre derinlikte 3.7 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ve ilgili kurum görevlileri saha çalışması başlattı.

        DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER, SPOR SALONUNDA SABAHLADI

        Art arda yaşanan depremler sonrası Kelkit Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenim gören ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerini yaşayan öğrenciler, bir gün içerisinde yaşadıkları 4.3, 4.1 ve 3.7'lik depremlerde korku ve panik yaşadı. Çoğu depremzede öğrenciler, yurtta kalmak istemedi. Bunun üzerine harekete geçen Gümüşhane Valiliği'nce konaklamak isteyen öğrenciler için ilçedeki spor salonu hazırlatıldı. Yurtta kalmak istemeyen öğrenciler, yönlendirildiği spor salonunda geceyi geçirdi. Isıtma sistemi aktif hale getirilen spor salonunda, görevliler tarafından öğrencilerin, giyecek, yiyecek ve içecek ihtiyaçları da karşılandı. Yaklaşık 300 öğrenci, gün ağarınca salondan ayrıldı.

        `DEPREM YAŞADIĞIM İÇİN TECRÜBEM VAR´

        Malatya´da depreme yakalandığını söyleyen Gümüşhane Üniversitesi Spor yönetimi öğrencisi Emre Aslan, "İlk depremi hissettik ama ikinci depremi hissetmedik. Şu an kalabileceğim en güvenli ortam burası olduğu için, buraya geldim. Memleketim Malatya´da 6 Şubat´ta o depreme yakalanmıştık. 7.7´lik bir deprem yaşadığım için tecrübem var. Öğrenci yurtlarında çoğu kişi koridorlara yönelirken, ben depremin geçmesini bekleyip, diğer arkadaşları panik olmasın diye sakince uyardım. Çok şükür bir şey olmadı" diye konuştu.

        `ARKADAŞLARA ÇÖK KAPAN YAPTIRDIM´

        Kahramanmaraş depremini yaşayan öğrenci Burak Cino da, arkadaşlarına çök kapan yapmalarını deprem geçtikten sonra dışarı çıkmaları konusunda uyardığını belirterek, "Daha önce 6 Şubat´ta meydana gelen depremi yaşadım. Burada da 3 deprem olduğu için tedirgin olduk. Ama 6 Şubat depremini yaşadığımız için arkadaşlarımı organize etmeye çalıştık. Daha güvenli çıkışlar sağladık. Şu an spor salonunda sıcak bir ortamdayız. Kendimizi daha güvende hissediyoruz ama daha önce yaşadığımı depremden dolayı sadece tedirginiz. 6 Şubat depreminde insanlar genelde kapı çıkışları ve merdiven boşluklarında mahsur kalmıştı. Biz arkadaşlarımızı bu konuda uyararak, kaçmamız gerektiğini, çök kapan yapmalarını, deprem durduktan sonra dışarı çıkmaları gerektiğini söyledim" dedi.

        `KORKTUM, PANİK YAPTIM´

        İlk kez deprem yaşadığı için baş dönmesi hissettiğini söyleyen öğrenci Miray Aşkın ise, "Dün olan depremden dolayı üzgünüz, dün sallandık. Devletimiz böyle bir ortamı bize açtı, tüm ihtiyaçlarımız burada karşılanıyor.  İlk depreme yakalandığımda bir baş dönmesi hissettim. Korktum, panik yaptım ama panik yapmayıp sakin kalmak daha iyi. Şu an arkadaşlarımla bir aradayım, kendimi güvende hissediyorum" diye konuştu.

        `DEPREM YEDİSU FAYI'NA STRES YÜKLEYEBİLİR´

        Öte yandan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya paylaşımında "Arkadaşlarım Gümüşhane´de olan depremleri merak ediyorlar. Depremler, Kuzey Anadolu Fayından Yeşilyurt - Olur arasında uzanan Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Depremler küçük ama Erzincan - Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir" ifadelerini kullandı.

        `TEHLİKE DAHA DA ARTTI´

        Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş da  sosyal medyadan yaptığı değerlendirmesinde "Trabzon´da hissedilen deprem Kuzey Anadolu Fayı'nın Kuzey kolu olan Kelkit-Aşkale-Erzurum istikametinde uzanan fay segmenti üzerinde gelişti. Bu segment uzun zamandan beri gerilme biriktiren bir sismik boşluğa karşılık geldiğinden tedirgin edicidir. Kelkit´te 4 büyüklüğündeki depremler devam ediyor. Erzincan´ın batısında, Kuzey Anadolu Fayı´nın bir kolu doğu-batı doğrultusunda, Çayırlı- Aşkale-Erzurum istikametinde uzanmaktadır. Sismik boşluğa karşılık gelen bu fay segmentinde tehlike daha da arttı" ifadelerinde bulundu.

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