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        Çaykur Rizespor - Pendikspor: 5-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 19:16 Güncelleme: 21.12.2023 - 19:20
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        Çaykur Rizespor - Pendikspor: 5-1
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        STAT:Çaykur Didi

        HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Bahtiyar Birinci

        ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin- Muhammet Taha, Aliqulov, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer (Dk.72 Halil İbrahim Pehlivan), Olawoyin, Shelvey (Dk 61 Minchev), Benhur Keser (Dk. 67 Gustavo), Varesanovic (Dk. 67 Pinchi), Zeqiri (Dk. 61 Mithat Pala), Gaich

        PENDİKSPOR: Burak Öğür- Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira (Dk.75 Gökcan Kaya), Vukovic (Dk. 67 İbrahim Akdağ), Lusamba (Dk.67 Murat Akça), Halil Akbunar (Dk. 75 Oscar) Midtsjo, Thuram, Ahmet Hassan (Dk. 67 Kappel)

        GOLLER: Dk.16 ve Dk. 54 Gaich, Dk. 41 Benhur Keser, Dk.45+1 ve Dk. 58 Varesanovic (Çaykur Rizespor) - Dk. 9 Halil Akbunar (Pendikspor)

        SARI KARTLAR: Benhur Keser, Olawoyin, (Çaykur Rizespor)- Vukovic, Lusamba (Pendikspor)

        KIRMIZI KART: Dk. 62 Welinton (Pendikspor)

        Süper Lig´in 17´inci haftasından evinde Pendikspor ile karşı karşıya gelen Çaykur Rizespor sahadan 5-1´lik skorla galip ayrıldı.

        9´uncu dakikada Lusamba´nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Halil Akbunar´ın sert ve düzgün şutunda top ağlara gitti: 0-1.

        16´ncı dakikada ceza sahası çizgisinde rakip savunmadan topu çalıp, iki oyuncu geçen Gaich´in kalecinin sağ tarafından gönderdiği şutta top ağlarla buluştu: 1-1.

        41´inci dakikada Çaykur Rizespor sağ kanattan Taha ile atağa çıktı. Taha´nın sağ kanattan havadan savunma arkasına gönderdiği topu, kontrol eden Benhur´un aşırtma vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

        45+1´inci dakikada Benhur´un sağ kanattan kale sahasına havadan gönderdiği topa gelişine vuran Varesanovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

        Mücadelenin ilk yarısı Rizespor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. 

        54´üncü dakikada Shelvey´in orta sahadan rakip ceza sahasına havadan gönderdiği topu ceza sahası önünde Verasanovic kontrol etti. Bu futbolcunun penaltı noktasına yerden gönderdiği pasta topa gelişine vuran Gaich, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1.

        58´inci dakikada Benhur´un sağ kanatan ceza sahası içerisine yerden gönderdiği topu beklemeden kaleye gönderen Varesanovic´in şutu ağlarla buluştu: 5-1.

        62´inci dakikada Pendikspor 10 kişi kaldı. Welinton, orta sahada Olawoyin ile girdiği mücadelede rakibinin ayağına basması sonrası ikinci sarı karttan, kırmızı kart gördü.  

        89´uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Midtsjo, ceza sahasına girdiği anda Halil İbrahim´in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

        90´ıncı dakikada penaltı kazanan Pendikspor´da topun başına Oscar geçti. Oscar´ın yerden sağ direk dibine gönderdiği topu kaleci Tarık kurtardı.

        Karşılaşma Çaykur Rizespor´un 5-1´lik üstünlüğü ile sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Rize / Merkez - Mehmet can PEÇE

        2023-12-21 19:15:45

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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