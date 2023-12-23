Rize'de 1 yıllık sel ve heyelanın hasarı 1 milyar lira RİZE Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte 2023 yılında meydana gelen heyelan ve sel gibi doğal afetlerde yaklaşık 1 milyar liralık maddi hasar olduğunu açıklayarak, "Geldiğimden itibaren yaşadığımız afetler de var. Bu rakamlar yapısal, altyapı ve konut hasarlarıdır" dedi.

RİZE Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte 2023 yılında meydana gelen heyelan ve sel gibi doğal afetlerde yaklaşık 1 milyar liralık maddi hasar olduğunu açıklayarak, "Geldiğimden itibaren yaşadığımız afetler de var. Bu rakamlar yapısal, altyapı ve konut hasarlarıdır" dedi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 4 aylık görev süresince kentte gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş operasyonlarıyla ilgili, Valilik toplantı salonunda, basın toplantısı düzenledi. Vali Baydaş'a, toplantıda, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ile Sahil Güvenlik Komutanı Teğmen Alican Özbey de eşlik etti. Operasyonlarla ilgili bilgi veren Vali Baydaş, "Bu 4 aylık süre zarfında narkotik suçlar ile ilgili ivme yakaladık. Hem emniyet hem jandarma ekiplerimizce toplamda 401 operasyon gerçekleştirildi ve 365 şahısla ilgili şüpheli olarak işlem yapıldı. Bu işlemlerden 32 şüpheli adli makamlarca tutuklandı. Bu operasyonlarda rakamsal olarak 444 kök Hint keneviri, 2 kilo 113 gram kenevir tohumu, 27 kilo 513 gram esrar, 2 kilo 477 gram skunk ve bitkisi, 1 kilo 966 gram metamfetamin, 5 kilo 866 gram bonzai ve çeşitli miktarlarda, çeşitli vasıflarda sentetik ecza ele geçirilmiştir. 32 kişi sadece bu suçlardan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şok uygulamaları yaptık. Arkadaşlarımız tarafından habersiz herhangi bir uyarı, önden bilgi olmadan 542 şok uygulaması yapıldı. Bu uygulamalarda 26 aranan şahıs tespit edildi ve adli makamlara sevk edildi. Yukarıdaki rakamların bir kısmı bu şok uygulamalarında gerçekleşen yakalamalardır" dedi.

'178 KAÇAK YAKALANDI'

Çeşitli suçlarla hüküm giymiş ve kaçak durumda olanlara yönelik operasyonlarda da 178 kişinin yakalandığını belirten Vali Baydaş, "Bir diğer hususumuz ise hakkında hüküm veya yakalama kararı bulunan ama bir şekilde yakalanamamış ve dışarıda gezen, hayatına devam eden suç işleme potansiyelli olan kişilerin yakalanmasına yönelik faaliyetlerdir. Bu da yine Sayın İçişleri Bakanımız ile yaptığımız toplantıda hep gündeme gelen konulardan bir tanesi. Hem emniyetimiz hem jandarmamız, yaptığı operasyonlarla 178 kişi hakkında 0-5 yıl arası, 5-10 yıl arası 10 yıl, 20 yıl üzeri hapis kararı olan ve hükme rağmen şehirde dolaşmaya devam eden kişileri yakalayarak, cezaevine sevk ettik. 178 kişinin 126'sı emniyet bölgesinde, 52'si jandarma bölgesinde olmak üzere adli makamlara teslim edildi" diye konuştu.

'BELLİ PERİYOTLARLA ARAMALAR DEVAM EDİYOR'

Rize'de meydana gelen afetlerin maddi bilançolarının yaklaşık 1 milyar lira olduğunu açıklayan Vali Baydaş, "2023 yılında il genelinde tespit ve talep ettiğimiz miktar, yaklaşık olarak 1 milyar civarındadır. Ben geldiğimden itibaren yaşadığımız afetler de var. Söylediğim rakamlar yapısal, altyapı ve konut hasarlarıdır. Bir kısmını giderdik. Geçtiğimiz birkaç hafta önce bir fırtına yaşadık. Bu fırtına da çatılarla ilgili zararlar meydana geldi. Bunlarla ilgili tadilatlar için ödenek geldi. Birçok yerde duvarlar ve yollarla ilgili sıkıntılar yaşandı. Gidermeye çalışıyoruz. Ardeşen'de bir kayıp vatandaşımız var. Üzücü bir olay. Orada da sahil güvenlik helikopterimiz, botlarımız, jandarmamızın deniz polisleri, AFAD ekipleri ve dalgıçlarıyla günlerce arama gerçekleştirildi. Bir yere kadar devam edebiliyoruz. Ailenin görüşüyle belli bir aşamadan sonra artık aramaları azalttık. Belli periyotlarla orada aramalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.