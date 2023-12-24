Rize'de fırtına; çatı uçtu, pencere camları kırıldı (2)

ÇATI UÇMAANI KAMERADA

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Seslidere köyünde birçok noktada fırtına nedeniyle çatılar uçtu, park halindeki 1 kamyonet hasar gördü. Köyde 2 katlı binanın çatısının yerinden sökülüp, uçma anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

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