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        Rize'de fırtına; çatı uçtu, pencere camları kırıldı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 24.12.2023 - 14:30
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        Rize'de fırtına; çatı uçtu, pencere camları kırıldı (2)
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        ÇATI UÇMAANI KAMERADA

        Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Seslidere köyünde birçok noktada fırtına nedeniyle çatılar uçtu, park halindeki 1 kamyonet hasar gördü. Köyde 2 katlı binanın çatısının yerinden sökülüp, uçma anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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