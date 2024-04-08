Akademisyen kansere yenildi

MERSİN’de, 2019 yılında meme kanseri teşhisi konulan akademisyen Zeynep Şanlı Akdemirci (36), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akdemirci memleketi Rize’de toprağa verildi.

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Şanlı’ya, 2019 yılında meme kanseri tanısı koyuldu. Şanlı’nın tedavisi sürerken kanser karaciğerine sıçradı. 1 ay önce fenalaşan ve Trabzon’da özel bir hastaneye yatırılan Doç. Dr. Şanlı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 10 yıl önce evlenen 8 yaşında bir kız çocuğu olan Doç. Dr. Zeynep Şanlı Akdemirci’nin ölümü, ailesi, yakınları ve meslektaşlarını hüzne boğdu.