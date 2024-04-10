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        Bakan Bak: Gazze'deki Müslümanların mücadelesinde kazanan İslam olacaktır

        GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramı bizleri çok üzüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 16:15 Güncelleme: 10.04.2024 - 16:20
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        Bakan Bak: Gazze'deki Müslümanların mücadelesinde kazanan İslam olacaktır
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        GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Özellikle Gazze’de yaşanan insanlık dramı bizleri çok üzüyor. İnşallah Gazze’deki Müslümanların mücadelesinde kazanan İslam olacaktır. Özellikle 7 Ekim’den bu yana devam eden İsrail saldırılarının son bulmasını istiyoruz" dedi.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, memleketi Rize'de, Belediye Başkanlığı'nın geleneksel bayramlaşma programına katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki bayramlaşmaya, Bakan Bak'ın yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Bakan Osman Aşkın Bak, programdan sonra yaptığı konuşmada, herkesin bayramını kutlayarak, "Bugün bayramın birinci günü. Aziz milletimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyoruz. 30 gün oruçlarımızı tuttuk, bugün de Rize’deyiz. Vatandaşlarımızla bayramlaşıyoruz. Ülkemizin güzel bir bayram geçirmesini temenni ediyoruz. Özellikle Gazze’de yaşanan insanlık dramı bizleri çok üzüyor. İnşallah Gazze’deki Müslümanların mücadelesinde kazanan İslam olacaktır. Özellikle 7 Ekim’den bu yana devam eden İsrail saldırılarının son bulmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız dünya liderleri ile görüşme yapıyor. Birleşik Milletler 'den çağrılar yapılıyor. Diğer ülkelerden çağrılar yapılıyor. Umarım bu zulüm son bulur. Biz de bu zulmü kınıyoruz. Tüm İslam alemine hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Gazze’deki süreç tüm dünyayı üzüyor. Bayram namazını İstanbul’da kıldık. Oradan da buraya geldim. Valimiz, Belediye Başkanımız ve teşkilatımızla birlikte vatandaşımızla bayramlaşmaya geldik. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Rize'mizi seviyoruz. Rize belediyemiz yine Türkiye birincisi oldu. Onları tebrik ediyoruz. İnşallah daha iyi işler yapacak. Rahmi Başkan Rize’mizde güzel eserler ortaya koydu. Çalışmaya devam edeceğiz. Biz de yolumuza devam edeceğiz. Huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyoruz. Yolda dikkat etmelerini rica ediyoruz. İnşallah dönüş yolunda dikkatli olmalarını istiyoruz. Sevdiklerimizi görelim. Dostlarımızla bayramlaşalım. İnşallah ülkemizin de gelecekte daha iyi süreçler yaşayacağını inanıyoruz " diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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