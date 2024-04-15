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        Rize'de takla atan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

        RİZE'nin Fındıklı ilçesinde takla atarak yol kenarındaki palmiye ağacına çarpan otomobildeki sürücü İsmail Baykal (28) ile Hasan Çatalbaş (25) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 14:30 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:35
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        Rize'de takla atan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
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        RİZE’nin Fındıklı ilçesinde takla atarak yol kenarındaki palmiye ağacına çarpan otomobildeki sürücü İsmail Baykal (28) ile Hasan Çatalbaş (25) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, dün gece saatlerinde Fındıklı ilçesi Sahil Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail Baykal idaresindeki 53 LB 811 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil yol kenarındaki palmiye ağacına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı İsmail Baykal ve Hasan Çatalbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralılar Yetişhan İnce, Umut Pala ve Yiğitcan İnce ilk müdahalenin ardından Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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