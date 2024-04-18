Maganda kurşunu balkonda sepeti deldi

RİZE’de kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun, Burçin Öksüz’ün (28) yaşadığı apartmanın 6’ncı kat balkonundaki plastik sepete isabet etti. Sepeti delen kurşunu 2,5 yaşındaki kızının bulduğunu belirten Öksüz, “Çocuğum mermiye yöneldi; çok korktum. Kızım o an balkonda olabilirdi. Başkalarının eğlencesi bizlerin hüsranı olmamalı” dedi.

Doğu Karadeniz'de özellikle düğün, nişan, asker uğurlaması gibi özel günlerdeki silahlı kutlamalarda 'yorgun mermiler' can kayıpları ile yaralanmalara neden oluyor. Bölgede tüm uyarılara rağmen havaya ateş açma ya da 'yorgun mermi' kaynaklı vakaların yaşanması dikkati çekiyor.

Rize’de Yeniköy Mahallesi Papatya Caddesi’nde 6 katlı apartmanın son katında Burçin Öksüz'ün yaşadığı dairenin balkonundaki plastik sepete kurşun isabet etti. Dün sabah saatlerinde temizlemek için çıktığı balkonda yerde plastik parçaları gören Öksüz, 2,5 yaşındaki kızının elinde de mermi çekirdeği bulması sonrası korku ve panik yaşadı. Polise şikayette bulunan anne magandanın bulunmasını istedi. İhbar üzerine adrese gelip soruşturma başlatan polis ekipleri de silahı ateşleyen kişinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.