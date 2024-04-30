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        Kalp nakli sonrası hayatını kaybeden Esila, son yolculuğuna uğurlandı

        ANKARA'da kalp yetmezliği nedeniyle tedavi görüp, 5,5 yıl sonra kalp nakli olduktan kısa bir süre sonra hayatını kaybeden Esila Tüfekçi (16), memleketi Rize'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 14:27 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:30
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        Kalp nakli sonrası hayatını kaybeden Esila, son yolculuğuna uğurlandı
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        ANKARA’da kalp yetmezliği nedeniyle tedavi görüp, 5,5 yıl sonra kalp nakli olduktan kısa bir süre sonra hayatını kaybeden Esila Tüfekçi (16), memleketi Rize’de toprağa verildi.

        Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesi’nde kalp rahatsızlığı nedeniyle 5,5 yıldır aralıklarla tedavi gören Esila Tüfekçi, durumunun ağırlaşması üzerine yaklaşık bir ay önce kalp ve solunum desteği sağlayan ECMO cihazına (Ekstrakorporal membran oksijenizasyonu) bağlandı. Yıllardır nakil bekleyen Tüfekçi için önceki gün Adana'dan müjdeli haber geldi. Adana'dan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçakla getirilen kalp, aynı gün Esila'ya nakledildi. 9,5 saat süren operasyonla gerçekleşen naklin ardından Esila için 48 saatlik sürenin çok önemli olduğu belirtildi. Ancak Esila, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

        RİZE'DEN UĞURLANDI

        Ölümü üzüntüye neden olan Esila için memleketi Rize’de cenaze töreni düzenlendi. Esila’nın cenazesi çok sevdiği Çaykur Rizespor forması ve atkılarıyla sarılı tabutla Sahil Camisi’ne getirildi. Burada acılı baba Hakan Tüfekçi ve yakınları, taziyeleri kabul etti. Cenazeye; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Çaykur Rizespor futbolcuları Gökhan Akkan, Emirhan Topçu ile takım arkadaşları Aliqulov, Tarık Çetin, Benhur Keser’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Esila’nın cenazesi kılınan namazın ardından dualarla Derepazarı ilçesinde toprağa verildi.

        'BAĞIŞ' TEMALI RESMİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

        Esila, geçen yıl hastanede yatarken çizdiği resimle organ bağışına dikkat çekmişti. Esila, resimde kendi kalbini 'siyah', mezardaki ölünün kalbini ise 'kırmızı' olarak resmetmişti. Ayrıca resimde kendisini gözyaşları içinde çizen Esila, üzerine yazdığı, 'Organlarınızı cennete götürmeyin. Onlara cennette değil burada ihtiyaç var' ifadeleriyle görenleri duygulandırmıştı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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