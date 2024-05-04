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        Rize'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

        RİZE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 21:56 Güncelleme: 04.05.2024 - 22:00
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        Rize'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı
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        RİZE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. Özlem G. yönetimindeki 53 ADB 250 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Özlem G. ile otomobildeki Suzan D., Elisa S., Kader K. ve Ayet K. yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler kendi imkanları ile otomobilden çıkan yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, sağlık ekiplerince Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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